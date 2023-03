Por qué aseguran que Piqué tendría aval de Clara Chía para salir con más mujeres

Gerard Piqué y Clara Chía no dejan de ser tapa de portales y de dar noticias que recorren el mundo con rapidez. Lo último entre ellos era una polémica al salir a la luz que el ex de Shakira tendría un aval muy particular para abrir la pareja.

Con un supuesto episodio de infidelidad por parte de Piqué, se esperaba que Clara Chía tomara cartas en el asunto, pero no ocurrió y es porque, en primera medida, no se confirmó que algo así ocurriera y luego, porque ella estaría de acuerdo en que Piqué viera a otras mujeres.

En redes sociales ha comenzado a surgir un rumor que indica que Clara Chía no tendría problema en que su novio salga con otras mujeres en las que él esté interesado, es decir, el poliamor.

Clara Chía Martí estaría de acuerdo con que Gerard Piqué se vea con otras mujeres.

Según informó TiempoX, algunos fans revisaron la cuenta de Instagram de Clara Chía Martí y allí se habrían percatado destacándose la cuenta @thepolyspot, plataforma dedicada a compartir información en contra de la monogamia.

Diferencia entre la monogamia y una relación abierta

Para el portal Men’sHealth, existen algunas diferencias entre una relación monógama y una abierta. Las primeras centran su vida romántica en torno a una pareja comprometida, pese a que no haya existido matrimonio, como fue el caso de Gerard Piqué y Shakira, siendo la cantante más conservadora. Diferente al pensamiento que tendría Clara Chía.

Chía Martí viene de una generación completamente diferente, pues allí se mezclan los sentimientos con la lujuria, ya que uno de los dos podría tener relaciones sexuales con un tercero y el otro consentirlo.

Así las cosas “los miembros de la pareja están abiertos a tener varias relaciones comprometidas simultáneamente. Algunas personas poliamorosas tienen parejas adicionales fuera de una relación principal, mientras que otras pueden tener relaciones que involucran más individuos”, adjudica el portal.