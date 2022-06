El increíble antes y después de la casa “más sucia de Europa”

Una tiktoker mostró la increíble transformación de la casa “más sucia” de Europa y el video se volvió viral en su momento. La joven, que da consejos para la vida diaria, no dejó pasar la oportunidad para limpiar la vivienda de Suiza.

Auri Kananen, conocida como @aurikatariina en la red social china, compartió el antes y el después de la vivienda tras ofrecerse a limpiarla de manera gratuita y el resultado fue asombroso.

En las imágenes se puede ver el inmueble desbordado de objetos y de ropa sucia, así como también tierra adherida a las superficies, insectos y por supuesto todo tipo de olores.

Pero ninguno de estos elementos intimidó a Kananen que lo tomó como uno de sus mayores desafíos. La experta, de 28 años, mostró paso por paso cómo eliminar la suciedad acumulada desde hacía cinco años.

A través de sus redes y en su canal de YouTube, la joven contó que la casa le pertenece a una mujer que estaba con un fuerte cuadro de depresión.

“Día tras día, su depresión fue empeorando, al igual que su casa. Lo mantuvo en secreto durante años. Ni siquiera su familia supo lo que le pasaba, algo muy triste. No tenía muchos amigos y no la visitaban nunca. Cada vez que alguien quería ir a su hogar, encontraba una excusa para que eso no ocurriera”, dijo.

“Su madre se enteró de su enfermedad y le dijo que era una vaga por el deterioro de la vivienda. La propietaria opinó que, muchas veces, la gente no entiende estas situaciones”, agregó.

“Una vez que su piso se volvió inhabitable, se mudó a la casa de su hermano y de a poco empezó a encausar su vida. Halló un nuevo lugar para vivir, aunque todavía seguía desesperada por solucionar lo de su vieja propiedad”, añadió.

Una vez terminado el trabajo, la mujer rompió en llanto y le entregó a la joven un regalo y una carta de agradecimiento. “Millones de gracias. Me salvaron la vida. Voy a estar agradecida para siempre”, expresó.