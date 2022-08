El furioso mensaje de Icardi por su ausencia en el PSG: “El fútbol sigue siendo mi prioridad”

Mauro Icardi publicó un furioso mensaje en sus redes sociales tras las especulaciones que generó su ausencia en el PSG. La semana pasada se habló nuevamente de un divorcio entre el jugador y su esposa Wanda Nara.

El nuevo escándalo empezó la semana pasada cuando se filtraron audios de una empleada uruguaya de la mediática donde afirmaba que estaba varada en Europa. La mujer dijo que no podía volver a su hogar por irregularidades con su documentación y su estatus en el viejo continente.

El descargo de Mauro Icardi (Captura de pantalla)

En medio de la polémica, trascendió un audio de Wanda Nara donde afirmaba que había viajado a la Argentina para iniciar los papeles de divorcio con Mauro Icardi.

Sin embargo, este fin de semana la familia Nara-Icardi se mostró más unida que nunca. Wanda y Mauro se trasladaron a Ibiza y dejaron atrás los rumores de separación.

El furioso comunicado de Mauro Icardi

Este domingo el delantero del PSG hizo un furioso descargo en sus redes sociales. Sin embargo, en esta oportunidad la ira de Icardi tendría su origen en los medios franceses. Ya que mucho se habló de su ausencia en el PSG.

“Asuntos privados”, escribió el diario deportivo L’Equipe como el supuesto argumento del DT Christophe Galtier para no contar con el futbolista.

“Dejen de inventar mierdas, la decisión de la no convocatoria fue solamente técnica. No me ausenté por ningún problema personal ya que no los tengo y respeté cada entrenamiento”, expresó Icaerdi.

“El fútbol sigue siendo mi prioridad y mi trabajo, por el cual me pagan. Lo que no voy a tolerar es que gente incompetente y con malas intenciones busque ensuciarme”, agregó en la publicación.

“Ahorren tiempo y antes de escribir y esconderse detrás de una pantalla o un periódico, infórmense con la realidad”, reclamó.

“Si hoy estoy viajando a Ibiza con mi familia es porque en mi trabajo nos dieron días de reposo, y cada uno los aprovecha como quiere y con quien quiere eligiendo su propio destino. Les mando un beso”, concluyó.