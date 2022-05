El extraño arreglo de Luciana Salazar y Martín Redrado por Matilda que nadie entiende

Desde hace varios días, Luciana Salazar y Martín Redrado están presente en los medios de comunicación con sus idas y vueltas sobre su historia, la relación de ambos y de él con Matilda, la hija de la actriz, de quién el economista se encargó de aclarar que no es el padre, aunque los vincularía un compromiso firmado bajo escribana.

Ahora, Luciana Salazar contó en Mañanísima hace cuánto tiempo su hija, Matilda, no ve a Martín Redrado, tras su pedido de la revinculación. “¿Matilda te pregunta por Martín?”, le consultó Pampito en la emisión de Ciudad Magazine y la modelo contestó: “Ya hace un año y un par de meses que no lo ve. Él la niega constantemente”.

Luciana Salazar y Martín Redrado

Por otro lado, Luciana contó qué fue Redrado quien pidió volver a tener contacto con Matilda: “Él pidió la revinculación y yo era la que estaba negada porque la había lastimado varias veces y no tenía la garantía de que esta vez iba a ser distinto”.

Hace unos días, algo que enfureció a Luli fue cuando el economista dio una nota a Instrusos y dijo con firmeza: “no soy el padre de Matilda y no tengo ningún compromiso por cumplir”. Ante esto, Luciana respondió al aire, en el mismo programa: “Nunca salió de mi boca que Martín Redrado era el padre biológico de mi hija. Pero Martín Redrado está mintiendo absolutamente en todo con este tema, de una forma descarada. Es mentira que no tiene obligaciones. Tiene obligaciones por muchos años. Y hay una firma bajo una escribana pública”.

Luciana Salazar y su hija, Matilda Salazar.

Indignada y en juicio con su ex, Luciana agregó: “No quiero que un periodista más me cuestione si me tiene que dar algo o no. Pregúntenle a él qué es lo que firmó. Él no es una persona que no sepa lo que firma… No tengo que contar sus obligaciones. Forman parte de mi vida privada”.

Luciana Salazar contó qué preguntas le hace su hija Matilda cuando la ve mal

Luciana Salazar contó en el programa matutino de Ciudad Magazine las preguntas que le hace Matilda cuando la ve mal: “Desgraciadamente mi hija por momentos me ve en situaciones hablando por teléfono y me ve mal”.

Matilda y Luciana Salazar

“Eso es lo que me duele, porque ella es muy sensible y me pregunta ‘¿mamá qué pasa?, ¿por qué estás así?’ y ahí es cuando digo ¿por qué?”, sentenció la modelo a Mañanísima.