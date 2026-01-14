14 de enero de 2026 - 11:41

El error que todos cometemos al acariciar un gato y por qué termina en un mordisco

Descubrí por qué tu mascota pasa del ronroneo al ataque en segundos. Los expertos explican las señales corporales que ignoramos y cómo evitar que el juego termine en dolor.

gato-muerde
Por Cristian Reta

Estás tranquilo en el sillón, tu gato ronronea y, de repente, sentís los dientes en tu mano. No es una locura momentánea del animal ni un acto de maldad, sino una forma de comunicación que solemos ignorar por completo. Entender estos códigos es clave para mejorar la convivencia y evitar heridas innecesarias.

Las señales que no estás viendo en tu mascota

Los gatos usan principalmente el lenguaje corporal para decir "basta". Antes de morder, suelen darnos avisos claros que muchas veces no percibimos. Si notás que la punta de la cola se mueve con nerviosismo o las orejas se inclinan hacia atrás, es el momento exacto para frenar la caricia.

image

Otro signo frecuente es la sobreestimulación. Cuando acariciamos a un gato por mucho tiempo o en zonas sensibles, el animal puede sufrir una especie de sobrecarga sensorial. En ese punto, podés notar que la piel de su lomo se mueve o que sus pupilas se agrandan de golpe. Si no te detenés, la respuesta suele ser un mordisco rápido y defensivo.

¿Mordida de amor o puro instinto de juego?

No todo mordisco es agresivo. En gatos jóvenes, el instinto de juego se activa fácilmente y pasan de los mimos a verte como una "presa" para entrenar. Si no escuchás bufidos ni gruñidos, probablemente solo esté jugando, aunque debés redirigir esa energía hacia un juguete para que no se acostumbre a morder manos.

image

También existen los llamados "mordiscos de amor", que son gestos tiernos y suaves durante momentos de relajación. Sin embargo, hay un caso extraño: la agresión redirigida. Si tu gato se estresa viendo a otro animal por la ventana y vos justo lo tocás, puede morderte a vos para descargar esa tensión acumulada.

