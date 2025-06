El baby shower es cosa de viejos: la nueva forma de festejar la llegada de un hijo

El aceite usado de la cocina no lo tires, posees un tesoro en casa: dos formas de aprovecharlo

Qué es un parto energético y por qué reemplaza a los baby shower

Los avances de la tecnología permiten que se reduzcan los riesgos que una mujer puede llegar a afrontar al momento de dar a luz un bebé, debido a que los hospitales cuentan con equipos complejos y personal capacitado para llevar a cabo la tarea a la perfección.

Hay una serie de cuidados que los profesionales de la salud aplican al momento de llevar a cabo un parto, y es por ello que la concurrencia a un hospital es la manera más segura de afrontar este ciclo de la vida.

"Ahora está de moda el parto energético", expresó Lamayaquehabla, como figura su usuario de X. El video compartido muestra cómo un grupo de personas hace un hueco en la tierra, una mujer embarazada se acuesta dentro y comienza a ser cubierta con los sedimentos que habían sido removidos.

Ahora está de moda el parto energético: pic.twitter.com/mjfAnXTdx6 — Maya Urbaneja (@lamayaquehabla) January 22, 2025

"¿Alguna vez has querido volver a tu raíz? En esta terapia ancestral podrás enterrarte en la tierra para liberar energías estancadas y experimentar un parto energético profundo. Además de conectar con tus raíces femeninas, sanar memorias y reconocerte como hija de la Pacha mama", expresa la mujer.

"Me dio claustrofobia. Esto no puede ser normal", expresó una usuaria. "En la playa uno se puede enterar con la arena y es gratis", agregó un hombre. "Nos hemos alejado tanto de la naturaleza que no entendemos que la tierra nos cura. Los que tengan duda, pónganse una piedra de río en algún malestar que tengan en el cuerpo y sentirán alguna reacción", señaló otra persona.