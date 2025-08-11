11 de agosto de 2025 - 09:00

El agujero en la tapa de la lata no está destinado a la pajita o sorbete, sino para algo mucho más inteligente

Herramientas. Curiosidades poco conocidas sobre las latas revelan una función práctica y útil que muchos desconocen.

Por Andrés Aguilera

En el diseño de las latas de bebida, existe un pequeño agujero en la tapa que genera muchas dudas. Lejos de estar pensado para colocar la cañita o sorbete, esta apertura es una de esas curiosidades ingeniosas que funcionan como una herramienta que mejora la experiencia al beber y facilita el uso de la lata.

El propósito real del agujero en la tapa de la lata

El pequeño orificio en las latas no es para el sorbete sino para equilibrar la presión del contenido al momento de abrir y beber.

Al permitir la entrada de aire, ayuda a evitar que el líquido salga a borbotones o que el flujo se interrumpa por un efecto de vacío.

image

Esta función simple pero eficaz es una herramienta práctica para mejorar el consumo sin derrames.

Este mecanismo es especialmente útil cuando se bebe directamente de la lata, ya que sin este agujero el paso del líquido sería irregular y dificultoso.

Así, la latita ofrece una experiencia más cómoda y controlada, incluso en movimiento o sin necesidad de usar sorbete.

image

Curiosidades sobre otras herramientas en envases cotidianos

Este detalle es solo una de las muchas soluciones ingeniosas que esconden los envases comunes.

Por ejemplo, algunos tapones incluyen cámaras internas para evitar salpicaduras, y ciertos envases tienen ranuras especiales para facilitar la apertura sin herramientas externas.

Las herramientas y diseños pensados en la comodidad del usuario son cada vez más frecuentes en la industria, donde la funcionalidad se combina con la practicidad y la innovación para mejorar la vida diaria.

