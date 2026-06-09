9 de junio de 2026 - 16:19

El 86% falla en este acertijo: ¿Cómo se llama el cuarto hijo?

Casi el 86% de las personas falla en resolver este simple acertijo que circula en redes sociales. El truco reside en no complicar la respuesta.

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Por Ignacio Alvarado

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En los últimos meses, los contenidos relacionados con acertijos crecieron de manera notable. Especialistas en comportamiento digital explican que este fenómeno se debe a que las personas disfrutan resolver pequeños problemas que ponen a prueba la observación, la concentración y la capacidad de interpretar información incompleta.

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Lo curioso es que muchos de estos desafíos no requieren conocimientos matemáticos avanzados ni fórmulas complicadas. En realidad, suelen estar diseñados para engañar al cerebro y hacer que los participantes pasen por alto información clave. Por eso, los contenidos de lógica, curiosidades y desafíos mentales acumulan millones de visualizaciones cada semana.

El acertijo que casi nadie logra resolver

Leé con atención:

"Un hombre tiene cuatro hijos. El primero se llama Abril. El segundo se llama Bruno. El tercero se llama Carlos. Cómo se llama el cuarto hijo"

La mayoría de las personas comienza a buscar patrones entre los nombres. Algunos creen que existe una secuencia alfabética oculta. Otros intentan relacionar las iniciales o encontrar una lógica matemática detrás de los datos.

Sin embargo, quienes buscan una respuesta demasiado compleja suelen terminar equivocándose.

Tomate unos segundos antes de seguir leyendo.

¿Ya encontraste la respuesta?

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La solución del acertijo

La clave está en prestar atención a la primera frase.

"Un hombre tiene cuatro hijos."

Luego se mencionan los nombres de tres de ellos. Pero la pregunta no dice: "¿Cómo podría llamarse el cuarto hijo?". Dice:

"Cómo se llama el cuarto hijo"

La respuesta correcta es:

Se llama "Cómo".

Porque la pregunta literalmente pregunta: "¿Cómo se llama el cuarto hijo?"

Este tipo de juegos funciona porque nuestro cerebro asume automáticamente que debe buscar información oculta cuando, en realidad, la respuesta suele encontrarse delante de nuestros ojos.

Esa es justamente la razón por la que los acertijos, los desafíos mentales, la lógica y las curiosidades siguen fascinando a millones de personas: nos recuerdan que no siempre gana quien más calcula, sino quien mejor observa.

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