Durante años fue visto como seguro, pero un endulzante muy usado daña al cerebro y preocupa a la ciencia

Elegir opciones sin azúcar suele parecer la decisión más saludable para cuidar el peso o la diabetes. Sin embargo, una nueva investigación advierte que el eritritol, un endulzante omnipresente en bebidas energéticas y barras de proteína que parecía seguro , podría estar saboteando silenciosamente la barrera protectora del cerebro y facilitando la formación de coágulos peligrosos.

Este compuesto, que durante años fue considerado una alternativa segura al azúcar tradicional , está hoy bajo la lupa tras un estudio de la Universidad de Colorado . Los científicos detectaron que niveles de eritritol equivalentes al consumo de una sola gaseosa light pueden desencadenar una reacción en cadena que debilita directamente las células que protegen nuestro cerebro.

Hasta ahora, este endulzante se encontraba en miles de productos procesados , desde barras de proteína hasta alimentos para deportistas , debido a que se comporta de forma muy similar al azúcar en las recetas . Sin embargo, la evidencia acumulada sugiere que su consumo frecuente podría tener un costo mucho más alto que el ahorro de calorías.

La investigación encontró que el eritritol daña las células de la barrera hematoencefálica , que funciona como el sistema de seguridad del cerebro . Este mecanismo es el encargado de permitir la entrada de nutrientes esenciales mientras mantiene afuera las sustancias dañinas. Al debilitarse, el cerebro queda vulnerable ante moléculas reactivas conocidas como radicales libres , que generan un daño celular masivo.

Este proceso, llamado estrés oxidativo , no solo afecta la integridad de la barrera, sino que también altera la capacidad de los vasos sanguíneos para regular el flujo de sangre . En condiciones normales, los vasos se ensanchan o se contraen según la necesidad del cuerpo mediante el equilibrio entre el óxido nítrico y la endotelina. El eritritol rompe este balance, provocando que los vasos se mantengan peligrosamente contraídos, lo que priva al cerebro de oxígeno.

Bloqueo de las defensas naturales contra coágulos

Quizás el hallazgo más alarmante es cómo este sustituto del azúcar sabotea la capacidad del cuerpo para disolver bloqueos en la sangre. Normalmente, nuestras células liberan un "destructor de coágulos" natural llamado activador tisular del plasminógeno. El estudio demuestra que el eritritol bloquea este mecanismo de defensa, dejando el camino libre para que los coágulos causen estragos en el sistema circulatorio.

image

Estos resultados de laboratorio coinciden con estudios observacionales realizados en humanos. De hecho, se ha detectado que las personas con los niveles más altos de eritritol en sangre tienen aproximadamente el doble de probabilidades de sufrir un evento cardíaco mayor, como un infarto o un accidente cerebrovascular (ACV).

Por qué es tan común en tu alacena

A diferencia de otros endulzantes artificiales como el aspartamo o la sucralosa, el eritritol es técnicamente un alcohol de azúcar que ocurre naturalmente en pequeñas cantidades. Esta clasificación le permitió esquivar advertencias recientes de organismos internacionales sobre el control de peso. Además, al tener solo el 80% del dulzor del azúcar, es muy fácil de usar en productos "keto-friendly" sin generar sabores desagradables.

image

Aunque las agencias reguladoras aún lo consideran seguro, este nuevo cuerpo de evidencia invita a los consumidores a replantearse el uso frecuente de aditivos que parecen inofensivos. Mientras la ciencia profundiza en estos vínculos, la precaución se vuelve la mejor herramienta para quienes buscan proteger su salud cardiovascular y cerebral a largo plazo.