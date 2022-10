Duki fue agredido durante un show en Vélez y el músico reaccionó de forma inesperada

Duki fue víctima de una agresión durante el segundo show que dio en el estadio de Vélez. Mientras el artista se estaba despidiendo tras finalizar el espectáculo alguien del público le arrojó un vaso con agua y su reacción generó furor entre los fans.

El vaso impactó de lleno en la cara del reconocido trapero y opacó su momento de entusiasmo mientras se abrazaba con sus músicos. Sin dudarlo, y sin pensarlo, automáticamente Duki cambió rotundamente su expresión y se mostró indignado con quien lo agredió.

Su reacción dijo más que mil palabras y generó que en las redes sociales miles de usuarios se expresaran divertidos por la reacción del novio de Emilia Mernes. También, manifestaron su descontento con la situación, para generar conciencia de que no deben ocurrir este tipo de comportamientos en los recitales.

“Les mando un beso a todos, guachos. Los amo, cuídense”, se despidió Duki tras su segundo show agotado en Vélez, luego de ser agredido y sin hacer mención a lo que había sucedido.

“Me mira así el Duko y me voy del planeta tierra”, escribió una usuaria de TikTok. “Mauro me mira así y le pido perdón por existir”, expresó otro. “Yo me estaría mudando a otro país si fuera el que le tiró el vaso a Duki”, comentaron en Twitter.

Duki rompe el récord en Vélez

La noche en Vélez fue una fiesta. Foto: Gentileza

Duki, el máximo exponente del trap argentino, se convirtió en el primer artista del país con más shows consecutivos en el estadio Vélez Sarfield. El músico construyó su carrera a base de pasos firmes y éxitos musicales.

El jueves 6 y viernes 7 de octubre, Duki se presentó ante 45 mil personas en cada jornada. Luego de una gran gira europea, el artista está haciendo historia en su propio país con un show que propone una puesta en escena a nivel internacional.

Días previos a los shows, varios fanáticos acamparon en las inmediaciones del estadio para conseguir los lugares más cercanos al escenario. Los sectores para el público están divididos en campo delantero y campo general con acceso a la tribuna trasera.

Además, se habían difundido imágenes de cómo era su escenario ya que Vélez jugó en el estadio y detrás de uno de los arcos se podía ver la inmensa estructura. La misma tiene una imponente pantalla central. otras dos grandes a los costados y dos tiras de led curvas a los laterales.

Los próximos dos shows restantes de Duki en el estadio Vélez Sarfield serán el viernes 11 y el sábado 12 de noviembre.