Dua Lipa llegó a la Argentina y revolucionó las calles de Buenos Aires con su presencia

Luego de su presentación en Rock in Rio, Dua Lipa aterrizó en Argentina para brindar dos shows completamente agotados. Sus fanáticos la esperaron en las puertas del Hotel Four Seasons para saludarla y ella se presentó muy alegre.

La cantante británica se presentará en el Campo Argentino de Polo el martes 13 y miércoles 14 de septiembre. Estas citas forman parte de su gira “Future Nostalgia” donde presenta el disco homónimo lanzado en 2020.

Desde la mañana del lunes, los fanáticos de la intérprete de “One kiss” se amontonaron en las entradas del Hotel Four Seasons con la ilusión de verla llegar o salir e intentar obtener un saludo de ella. La joven cantante llegó con tal alegría al país que no dudó en acercarse a quienes la esperaban y se sacó fotos con muchos de ellos.

Fanáticos

La cuenta “Dua Lipa Argentina”, conformada por el club de fans, compartió varios videos donde se ve a la exitosa británica acercándose a las vallas, firmando autógrafos y sacándose fotos con sus seguidores.

Por su lado, recién llegada a Buenos Aires, Dua Lipa compartió en sus redes sociales un posteo con varias fotos y un texto que ilusiona a muchos. “Vamosss a disfrutar muchoooo BUENOS AIRES!!!! ready for night 1 of 2 in your beatiful city!!!!”, agregó la joven.

Dua Lipa llegó a Argentina para brindar dos shows agotados / Instagram

El city tour de Dua Lipa en Buenos Aires

La cantante y compositora de origen británico aprovecho el martes 13 para conocer varios rincones de la ciudad de Buenos Aires. Esto, en la previa a su primera presentación en el Campo Argentino de Polo.

Dua Lipa en Argentina

Se sentó a almorzar en el restaurante El Preferido, uno de los bodegones más populares ubicado en el barrio de Palermo. “Probaron varias cosas de la carta y también nosotros le dimos todo lo que nos representa, como las milanesas de bife de chorizo con papas fritas y verduras, espárragos y endivia. Estuvieron como dos horas”, aseguró Guido Tassi, el chef del lugar.

Luego del almuerzo, se trasladó a la librería mundialmente reconocida por su belleza: El Ateneo Grand Splendid. Para terminar su ruta turística, visitó el Cementerio de la Recoleta con una visita guiada.