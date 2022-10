Dos participantes de Gran Hermano se besaron a escondidas a tres días del inicio del reality

Gran Hermano arrancó con todo este lunes y en menos de cinco dias pasó de todo dentro de la casa más famosa del país, donde 18 participantes juegan por un premio que ronda los 15 millones de pesos.

En las últimas horas, una de las más de 60 cámaras que se esparcen dentro de la casa captó una actividad muy íntima entre dos concursantes, que se dieron un fogoso beso.

Se trata de Juliana Díaz y Maximiliano Giudici, quienes ya expresaron sus más profundos sentimientos y se muestran muy juntos.

Maxi y Juliana tienen onda en GH 2022

Ambos fueron captados por una de las cámaras en mitad del pasillo que los lleva a las habitaciones, cuando se despidieron con un beso.

Se perfilan como la primera pareja de GH

Maximiliano, de 35 años, fue el quinto concursante en ingresar a la casa. “No me asusta el desafío de Gran Hermano porque ya se de lo que se trata convivir con 12 extraños y un solo baño”, comenzó el cordobés que es propietario de un hostel. Luego agradeció a Dios su tonada cordobesa: “creo que me ha dado mucho y adentro de la casa creo que me va a dar más”.

Juliana Díaz (Captura de pantalla)

Juliana es oriunda de Venado Tuerto, quien reveló que tiene un don que le va a servir para ganar el certamen: “soy muy buena convenciendo a la gente”. Seguramente al realizar esta acción ya puso a prueba sus poderes de seducción.

Estos son los primeros cuatro nominados de Gran Hermano 2022

Este miércoles los integrantes de la edición 2022 debían votar a dos personas, la primera se llevaba dos votos y la segunda tan solo uno. Además, la voz de Gran Hermano les rogó que expresaran sus motivos.

Al ser la primera semana, la mayoría de las razones que los llevó a votar tuvo que ver con la falta de afinidad entre ellos. Finalmente, la votación de los participantes dio como resultado que Walter, Tomás, Marcos y Agustín, aparezcan en placa.