Dos gemelas se enamoraron de dos gemelos y se fueron a vivir los 4 juntos

Una insólita historia de amor ocurrió en Estados Unidos, luego de que dos gemelas se enamoraran de dos gemelos, que no solo empezaron un noviazgo sino que decidieron irse a vivir juntos.

Esta curiosa casualidad se dio Medford, Oregón, misma ciudad donde ahora viven ambos pares de gemelos en una misma casa. Las hermanas trabajan como preparadoras físicas y los hermanos se dedican a la medicina deportiva, pero los vecinos aseguraron a los medios locales que están confundidos, porque ven a los cuatro y no entienden quién es pareja de quien.

Cómo surgió el amor

Los cuatro hermanos se conocieron en junio del 2020 y desde entonces siguen siendo noticia. “La historia de cómo nos conocimos es realmente una entre un millón”, contó Venessa, una de las gemelas de 25 años, al New York Post.

Ella está en pareja con Lucas y contó que una de sus clientas que “es enfermera, atendió a Lucas en las urgencias del hospital”. En ese momento vio que Lucas tenía un gemelo, por lo que decidió que era buena idea que los dos pudieran encontrarse con Venessa y Kerissa.

Las gemelas y los gemelos se enamoraron a primera vista. Clarín

Fue entonces que Venessa accedió a intentarlo y, después de darse cuenta de quién debía estar con quién, comprobaron que se habían enamorado a primera vista.

La joven recordó además que tuvieron “sentimientos enseguida y nos enamoramos muy rápido” y que “cuánto más hablábamos, más conectábamos y nos sentíamos predestinados”.

El amor creció a pasos agigantados y a los tres meses después de la primera cita, las dos parejas decidieron irse a vivir juntas. Una decisión que pareció correcta, ya que hasta el momento, no hubo confusiones con respecto a las identidades.

Venessa confiesa que se llevan muy bien y que “desde que compartimos piso, estamos más unidos que nunca”.

Sin embargo aclararon que las dos parejas no tienen de momento en mente pasar por el altar. Kerissa, que sale con Jacob, admite a su vez que no están “seguros de celebrar una boda doble”. Pero aclararon que no harán la boda a la vez ya que quieren hacer dos celebraciones distintas porque, según ella, “dos fiestas son mejor que una”.