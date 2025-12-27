Dónde poner un ramo de flores amarillas para atraer la alegría en 2026, según el Feng Shui

Las flores amarillas tienen un fuerte valor simbólico dentro del Feng Shui, ya que su color se asocia con la alegría, la vitalidad y la energía positiva. Las personas asociamos esta tonalidad con la luz del sol, el entusiasmo y la claridad, por lo que su presencia en el hogar ayuda a crear ambientes más luminosos.
Desde esta mirada, incorporar flores amarillas no solo cumple una función decorativa, sino que también actúa como un estímulo energético. En el Feng Shui, el color amarillo está vinculado al elemento Tierra, relacionado con la estabilidad, la confianza y el bienestar emocional, por lo que se lo considera ideal para levantar el ánimo y fortalecer el clima general del hogar.
Por este motivo, las flores son vistas como aliadas para atraer alegría y buenas vibraciones. Según el Feng Shui, su efecto puede potenciarse al ubicarlas en determinados lugares de la casa, ya que cada ambiente cumple una función energética distinta y puede amplificar su influencia positiva.
Dónde colocar flores amarillas para atraer la alegría
Según el Feng Shui, las flores amarillas deben ubicarse en espacios donde se busque activar la alegría, la vitalidad y las emociones positivas.
Living: Es uno de los ambientes más importantes, ya que representa la vida social y el intercambio con otras personas. Colocar flores amarillas en una mesa central, una repisa o cerca de una ventana contribuye a estimular la alegría.
Entrada principal: La puerta de ingreso es considerada la “boca del Chi”, el punto por donde entra la energía a la casa. Ubicar flores amarillas cerca de este sector simboliza dar la bienvenida a la alegría, la vitalidad y las buenas oportunidades desde el primer momento.
Cocina: En Feng Shui, la cocina se vincula con la nutrición y la abundancia. Un pequeño arreglo de flores amarillas puede activar la energía positiva del hogar, aportando dinamismo y entusiasmo en un espacio central de la rutina diaria.
Comedor: Este ambiente representa la unión, los encuentros y el compartir. Las flores amarillas favorecen un clima de armonía, conversaciones agradables y disfrute, reforzando la energía de los vínculos y la conexión entre quienes se reúnen allí.
Espacios de estudio o trabajo: Colocar flores amarillas sobre un escritorio o en una estantería ayuda a estimular la concentración, la creatividad y la motivación, ya que este color se asocia con la claridad mental y el entusiasmo.