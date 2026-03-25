25 de marzo de 2026 - 10:41

Donato de Santis, chef: "El secreto está en la proporción: 1 litro, 10 gramos, 100 de pasta"

El cocinero italiano explicó una regla simple para cocinarla mejor en casa y evitar uno de los errores más comunes al hervirla.

Donato de Santis, chef El secreto está en la proporción 1 litro, 10 gramos, 100 de pasta (3)
Por Andrés Aguilera

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Donato de Santis, chef El secreto está en la proporción 1 litro, 10 gramos, 100 de pasta (1)

La cuenta es sencilla y fácil de recordar: 1 litro de agua, 10 gramos de sal y 100 gramos de pasta. Según detalló, esa proporción ayuda a que la cocción sea equilibrada y a que el producto conserve mejor su textura. También remarcó otro detalle importante: el agua debe partir fría, de canilla, y la sal se agrega al mismo tiempo que la pasta, no antes.

Por qué no conviene salar el agua demasiado temprano

Detrás de ese consejo hay una lógica de cocina muy concreta. Donato explicó que, si la sal se incorpora antes de que el agua hierva y mucho antes de sumar la pasta, esa concentración puede alterar el resultado. En cambio, al entrar juntas en la olla, la cocción se vuelve más pareja.

También insistió en respetar el tiempo indicado en el paquete para conseguir una pasta al dente, algo que, lejos de volverla pesada, la hace más agradable al comer. Y una vez escurrida, recomendó no llenarla de manteca ni margarina, sino pasarla directo a la salsa y terminar con un buen aceite de oliva.

Donato de Santis, chef El secreto está en la proporción 1 litro, 10 gramos, 100 de pasta (2)

Cómo aplicar esa técnica en recetas simples y realistas

Para llevar esa regla a la práctica en casa, una de las opciones más lógicas es preparar una pasta con salsa de tomate rápida, sin excesos de ingredientes y con una cocción corta. Es una receta posible, rica y muy alineada con la idea de no tapar el sabor de la pasta.

Ingredientes (para 2 personas):

  • 200 gramos de pasta seca
  • 2 litros de agua
  • 20 gramos de sal
  • 2 tomates grandes maduros o 250 g de tomate triturado
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 diente de ajo
  • Hojas de albahaca (opcional)
  • Pimienta negra (opcional)

Paso a paso para hacer la pasta con la regla 1, 10 y 100

  • Poner los 2 litros de agua fría en una olla amplia y llevar a fuego alto.
  • Preparar mientras tanto la salsa: picar el ajo y los tomates.
  • Calentar el aceite de oliva en una sartén y rehogar apenas el ajo, sin que se queme.
  • Agregar el tomate y cocinar entre 8 y 10 minutos, hasta que la salsa se concentre.
  • Esperar a que el agua hierva y recién ahí sumar al mismo tiempo la pasta y los 20 gramos de sal.
  • Cocinar la pasta el tiempo que indique el paquete para que quede al dente.
  • Reservar una cucharada del agua de cocción antes de colarla.
  • Pasar la pasta escurrida directamente a la sartén con la salsa.
  • Incorporar un poco del agua de cocción para unir mejor todo y mezclar un minuto.
  • Servir con un hilo de aceite de oliva por encima y, si querés, unas hojas de albahaca.
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