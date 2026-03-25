El cocinero italiano explicó una regla simple para cocinarla mejor en casa y evitar uno de los errores más comunes al hervirla.

No siempre hace falta una salsa compleja para que un plato salga bien. A veces, la diferencia está antes: en el agua, en la sal y en el tiempo de cocción. Eso mismo explicó Donato de Santis en una entrevista de 2016, cuando compartió una de sus fórmulas más conocidas para lograr una pasta bien hecha.

Donato de Santis, chef El secreto está en la proporción 1 litro, 10 gramos, 100 de pasta (1) La cuenta es sencilla y fácil de recordar: 1 litro de agua, 10 gramos de sal y 100 gramos de pasta. Según detalló, esa proporción ayuda a que la cocción sea equilibrada y a que el producto conserve mejor su textura. También remarcó otro detalle importante: el agua debe partir fría, de canilla, y la sal se agrega al mismo tiempo que la pasta, no antes.

Por qué no conviene salar el agua demasiado temprano Detrás de ese consejo hay una lógica de cocina muy concreta. Donato explicó que, si la sal se incorpora antes de que el agua hierva y mucho antes de sumar la pasta, esa concentración puede alterar el resultado. En cambio, al entrar juntas en la olla, la cocción se vuelve más pareja.

También insistió en respetar el tiempo indicado en el paquete para conseguir una pasta al dente, algo que, lejos de volverla pesada, la hace más agradable al comer. Y una vez escurrida, recomendó no llenarla de manteca ni margarina, sino pasarla directo a la salsa y terminar con un buen aceite de oliva.

Donato de Santis, chef El secreto está en la proporción 1 litro, 10 gramos, 100 de pasta (2) Cómo aplicar esa técnica en recetas simples y realistas Para llevar esa regla a la práctica en casa, una de las opciones más lógicas es preparar una pasta con salsa de tomate rápida, sin excesos de ingredientes y con una cocción corta. Es una receta posible, rica y muy alineada con la idea de no tapar el sabor de la pasta.