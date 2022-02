Diego Reinhold defendió el lenguaje inclusivo y disparó contra la Real Academia Española

Diego Reinhold suele ser bastante extrovertido en sus entrevistas, donde habla de su situación laboral y artística. Esta vez fue invitado a charlar en “Mitre Live” y desató la polémica con sus dichos sobre el lenguaje inclusivo, del que se mostró como un acérrimo defensor.

“Yo siento que el mundo se está transformando y la vida es una revolución, y una obra, y se van transformando las cosas y se van cayendo los paradigmas anteriores y estamos atravesando una muy interesante deconstrucción del género que si soy varón o soy mujer, científicamente no somos varones y mujeres”, comenzó en su charla con Juan Etchegoyen.

Luego amplió su pensamiento y manifestó: “Si hay hermafroditismo, hay una escala de grises, te toca por ahí y no caes de un lugar o del otro. No hay errores de la naturaleza, es perfecta, aún con sus errores. El género es una construcción totalmente cultural y machista, y propia de un sistema libertario, de los Milei de para atrás, esto tiene que ver con el machismo ancestral y ese es el capitalismo, la idea de lo individual y respecto al lenguaje si pudiera ponerle una bomba a la Real Academia Española se la pondría porque no tenemos que tenerla”.

“El lenguaje es mío, yo hablo como habla Reinhold y el lenguaje es una expresión, que a mí me digan cómo tengo que hablar o escribir, es como que me digan cómo tengo que pintar, cómo tengo que actuar, comer, cómo tengo que coger o vestir, el lenguaje es mi expresión de quién soy en definitiva desde mi esencia”, agregó el artista.

Luego con el correr de la entrevista aseguró: “Yo cultivo mi propio lenguaje y yo soy mi lenguaje, Moria habla como habla Moria y yo si quiero invento mi propio lenguaje. De hecho, las lenguas son vivas, de hecho no hay Real Academia en el inglés pero si la hay en el español y lo peor de todo, y es por esto digo que yo les pondría una bomba, es porque Real Academia no es Real porque es de verdad, es Real porque es del Rey, o sea que a mí el Rey de España me dice cómo tengo que hablar y cómo tengo que escribir, que se vaya a la puta madre que lo pario, quién es, para decirme a mí cómo tengo que hablar pero la gente nunca se lo planteó”, dijo al respecto.

“No solamente creo en el lenguaje inclusivo, estoy a favor que cada uno hable como quiera hablar y que cada uno tenga que ser como quiera ser, Oliverio Girondo hizo su carrera inventando palabras y sonidos, todo eso que te hablan de las reglas ortográficas son caca, capitalista, machista, hegemónica, que se queden con eso los pobres de espíritu, nadie se puede meter en el tema de la expresión”.

“A la gente la domesticaron tanto en la escuela, desde chiquitos, la gente escucha estas cosas y no lo puede creer y me cago de risa y como una letrita de la E le genera a la gente, claro imaginate, es como que salga yo en bolas por la calle, entendes”, cerró, contundente.