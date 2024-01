Detienen a un youtuber belga por tirar caca de perro y otros fluidos a pasajeros del metro (VIDEO)

YaNike, un youtuber belga de 22 años con alrededor de 300 seguidores, ha sido arrestado después de llevar a cabo bromas de mal gusto en las que arrojaba heces de perro y otras sustancias repugnantes a los pasajeros del metro y autobús en Bélgica.

En los últimos meses, el creador generó contenido para su canal de YouTube titulado “Sorpresa del chef”, donde mezclaba diversas sustancias desagradables en un cubo y se filmaba lanzándolas a los usuarios del transporte público. A pesar de tener solo seis videos con estas acciones, el más reciente acumuló más de 40,000 reproducciones en un mes.

Finalmente, después de la queja de una de las víctimas y otra denuncia de la propia empresa de transportes belga, STIB, las autoridades han intervenido y han detenido a Yannick, como se llama en realidad. Todo sucedió el pasado 2 de enero. Desde entonces, sigue bajo custodia. “Compareció ante el juez de instrucción y fue acusado de lesiones dolosas, daños a la propiedad y daños a la propiedad mediante violencia”, han informado en Brussels Times.

En los comentarios de su video se puede leer “Acabo de leer que estas detenido en Bruselas por este delito. Muy bien. ¿Cuánto reconocimiento necesitas realmente para involucrarte en semejante mierda, literalmente? Es una pena que no uses tu energía creativa de una manera más significativa”, comentó wolfgangseverin7257. Otros fueron un poco más allá, como @pierrev8924 “Amigo, tu humor degenerado sólo te hace reír. Mucha gente quiere conocerte para explicarte dos o tres cosas que no entiendes.”

También estan aquellos que aplauden el accionar de la justicia, es el caso de @techandco quien comentó “Estar en la cárcel durante 1 semana, te refrescará la mente, hermano”. Lo cierto es que como indica otro internauta “Lo triste es que este tipo ganó de todos modos. Eventualmente lo dejarán salir y verá crecer su canal gracias a toda la influencia que obtuvo.”

Seguí leyendo