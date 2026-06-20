Después de los 50 años, esta verdura rica en potasio ayuda a controlar la presión arterial y cuidar el corazón

Este vegetal actúa como un contrapeso natural del sodio en los riñones y ayuda a relajar las paredes de los vasos sanguíneos para reducir el esfuerzo cardíaco.

Hay una verdura rica en potasio que es especialmente eficaz para mejorar la presión arterial. Descubrí cuál es.

Superar los 50 años requiere un cambio en la atención del sistema cardiocircolatorio. Una verdura en especial, la calabaza, surge como un aliado estratégico no solo por su ligereza, sino por su capacidad para combatir la rigidez arterial y facilitar la expulsión de sodio sobrante, factores determinantes para mantener valores de presión saludables.

El potasio es el componente fundamental detrás de este beneficio. Al actuar como equilibrio frente al sodio, permite que los riñones eliminen el exceso de este mineral a través de la orina, lo que reduce el volumen de líquidos circulantes. Este proceso químico es esencial para evitar que el corazón realice sobreesfuerzos innecesarios al bombear sangre, un problema común que aparece con el paso del tiempo y el endurecimiento natural de los tejidos.

image Hidratación y elasticidad en las paredes arteriales Además del potasio, la calabaza está compuesta por más de un 95% de agua. Este dato es vital después de los 50 años, etapa en la que el estímulo de la sed tiende a disminuir progresivamente. Consumirla ayuda a mantener el balance hídrico y protege la salud metabólica general gracias a su aporte de fibra, presente tanto en la piel como en la pulpa, que ayuda a modular la absorción de nutrientes.

Las paredes de los vasos sanguíneos también se benefician directamente del consumo regular de este vegetal. Un aporte adecuado de potasio favorece el relajamiento vascular. Unas arterias menos rígidas significan un menor esfuerzo para el músculo cardíaco, lo que previene el agotamiento y protege el sistema a largo plazo frente a los esfuerzos diarios del organismo, especialmente cuando el corazón reacciona de forma menos elástica.

image La mejor forma de cocinar la calabaza para conservar sus beneficios La forma de preparación es determinante para no desperdiciar estas propiedades. Hervir el vegetal por largos periodos provoca la pérdida de sales minerales y vitaminas termosensibles en el agua. La recomendación técnica es optar por la cocción al vapor, un salteado rápido con aceite de oliva virgen extra o, incluso, consumirla cruda en ensaladas. Al cocinar al vapor, se preserva la integridad del potasio y la vitamina C, fundamentales para la salud de los vasos.

Incorporar la calabaza en la dieta diaria debe ir acompañado de una reducción en el consumo de sal añadida y actividad física constante. Estas elecciones cotidianas en la mesa permiten que el corazón funcione con menos estrés, sustituyendo contornos más calóricos o ricos en grasas saturadas. El enfoque integrado crea las condiciones ideales para mejorar el bienestar vascular general y reducir el riesgo cardiovascular.