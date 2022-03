Denunciaron a L-Gante por agredir a un supuesto fan con un arma de fuego

L-Gante sumó un nuevo escándalo a su corta y exitosa carrera, el cantante de Cumbia 420 fue denunciado por haber agredido a un fanático con un arma de fuego. Según se conoció, el artista le habría pegado un culatazo cuando un joven de 17 años se acercó a intentar sacarse una foto y luego se desvaneció.

El joven denunció a Elián Valenzuela, conocido como L-Gante, porque cuando se acercó al artista que estaba en la casa de su mamá -en el Barrio Bicentenario de General Rodríguez- con la intención de conocerlo, éste no reaccionó de la mejor manera.

Según los dichos del padre del joven, L-gante y quienes lo acompañaban le dijeron en más de una oportunidad que no querían verlo ahí, sin embargo, el fanático esperó que salga su ídolo y se acercó a pedirle una foto. En ese momento recibió un culatazo, producto del cual se desvaneció.

L-Gante es noticia una vez más.

La supuesta víctima del músico fue encontrada desvanecida en una plaza cercana a la vivienda de la madre del referente de la Cumbia 420. Ante la demora de SAME, el personal de la policía se encargó de llevarlo hacia el hospital Vicente López.

Según la Justicia, fue más de una persona la que intervino en la golpiza del joven, e investigan quiénes participaron. Por el momento, se sabe que La causa está radicada en la Unidad Fiscal de Instrucción N° 10 de General Rodríguez, a cargo de la fiscal Gabriela Urrutia.

Respecto a este tema, L-Gante no dio declaraciones a la prensa ni en sus redes sociales. En tanto que su abogado, Alejandro Cipolla, expuso que la denuncia fue realizada por otra persona que intenta sacar provecho del éxito del artista.

El abogado de L-Gante sostiene que su cliente no tuvo nada que ver

El abogado de L-Gante confirmó en diálogo con Ciudad Magazine que su cliente no estaba ni cerca del lugar en el que sucedió. “Creo que no es contra el L-Gante sino contra un conocido”, indicó.

“No me notificaron de la denuncia. Hoy pasé por la fiscalía y me confirmaron que había una denuncia, pero que no había sido ratificada porque la persona estaba en el hospital”, comentó al respecto.

Aunque el letrado sostiene que su cliente es inocente. “Le pregunté Elián y desconoce totalmente, es claramente falso”, concluyó Cipolla.