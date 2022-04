Denise Dumas fue eliminada de MasterChef Celebrity 3 en las semifinales: “Me voy feliz”

A cuatro días de la gran final de MasterChef Celebrity 3, Denise Dumas fue la eliminada de la gala del martes por la noche y quedó a las puertas de consagrarse como la mejor cocinera del reality. En una prueba exigente de tortas, la conductora perdió el duelo contra Tomas Fonzi y la influecer Juariu. Luego de conocer la decisión del jurado, Denise no pudo contener la emoción y estalló en llanto.

Este martes tuvo lugar una nueva eliminación en MasterChef Celebrity 3 y la gala empezó con una prueba expres para los tres concursantes que se jugaban un lugar en la semifinal. Tomas Fonzi, Denise Dumas y Juariu tuvieron que competir por hacer la mejor tostada francesa en diez minutos y el ganador del desafío podía elegir que tarta cocinar en la prueba principal. Fonzi fue quien recibió la mayor aprobación del jurado por su tostada y optó por hacer la tarta salada en el gran desafío de la noche.

Denise y Tomás fueron dos de los que compitieron por un lugar en la semifinal

Mica Viciconte, quien ya estaba en la semifinal, vio todo desde el balcón gracias a un beneficio que ganó el fin de semana. Denise y Juariu no les quedó otra que preparar la compleja torta en forma de rosca. Pasada la hora que les dio el jurado para cocinar, los participantes presentaron sus platos. Luego de elogiar lo hecho por Tomas Fonzi, llegó el turno de que Donato de Santis, German Martitegui y Damián Betular evaluarán a Dumas.

La conductora no recibió los elogios que sí tuvo Fonzi, aunque Betular destacó el sabor de la torta en forma de rosca. “Si cierro los ojos y la como es perfecta porque los sabores están muy elevados, muy correctos” dijo el jurado. Luego, Dumas añadió: “La verdad que hoy vine muy enfocada, y si me voy, me voy feliz porque pude hacer todo y esa era mi meta. Quería ser prolija y ser capaz de enfrentar lo que me pongan en frente”.

No es la primera vez que Dumas expresa toda su emoción: se la vio muy afectada cuando la Peque Pareto abandonó el show

Asimismo, Juariu recibió comentarios similares a los de la conductora. Tras una tensa definición, los jurados comunicaron que Fonzi era el nuevo semifinalista junto a Viciconte. Minutos después Betular anunció lo tan esperado, el nuevo eliminado. “Quien se va esta noche es Denise Dumas” dijo Damián.

Denise tomó la palabra y dio las gracias por lo vivido en el programa. “Llego al final de algo maravilloso, estoy feliz de la vida. Arriesgué todo lo que quería arriesgar, me reconocieron un montón de cosas, así que me voy realmente emocionada y contenta. Uno llega hasta donde puede llegar, no me faltó nada, es un montón, nunca en mi vida creí llegar hasta acá”.

En el rostro de Denise ya se veían caer algunas lagrimas y lo que luego le dijo Donato emocionó más a la conductora. “Sos de las personas que en este programa y en tu vida te gusta pasar barreras. Además de tu baile y tu alegría me gusta que quieras brindar felicidad a los demás, y a veces es un poco para ocultar alguna tristeza” se sinceró el chef.

También Germán Martitegui se emocionó, y expresó: “Te vimos crecer en cada momento como persona; siento que había una lucha interna tuya, te jugaste por lo que vos querías, y me parece que animarse a apostar es muy valioso. Te queremos mucho y te vamos a extrañar”.

Betular no se quedó atrás y también dio unas palabras muy sentidas. “Cuando te fuiste la primera vez te fuiste un poco rara, y gracias a Dios llegó el repechaje para que puedas volver. Nunca te quejaste y pudiste darlo todo, apostaste por innovar y eso es muy valorable. Fallar, fallamos todo, esto es una competencia y alguien se va, pero en la vida eso es lo que vale para siempre” cerró el jurado.

Para finalizar, la conductora expresó: “Esto es mucho más que un certamen de cocina, y me voy llena de recuerdos y lecciones para mi vida. Los quiero mucho de verdad, me voy llena”.