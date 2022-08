Denise Dumas confesó la logística que hacen con Campi para mantener la pasión intacta tras 17 años

Denise Dumas estuvo de invitada en Algo Para Contar (IP) y habló de todo: la maternidad, el embarazo que perdió y cómo le encontró la vuelta a la pasión tras 17 años junto a Campi.

A partir de un video que presentaron de su colega y amigo Nicolás Peralta, que reveló algo que no se sabía de la conductora. Apenas lo vio, ella temió.

“Con tantos hijos, animales, mascotas, gente alrededor, a ella le cuesta encontrar un espacio para estar a solas con su marido. Me gustaría que les cuente qué hace una vez por mes”, lanzó su amigo.

“La pandemia nos arruinó nuestra rutina”, dijo Denise justo después de confirmar que la opción de ir a un hotel alojamiento con Campi se convirtió en una clave de la relación.

Denise Dumas y Campi están juntos hace 17 años

“Nos propusimos hacerlo especial”, explicó. “Un día probamos y nos dimos cuenta de que está muy bueno, sin problema de nada, teniendo nuestro espacio”, soltó con vergüenza.

“Si no, salís a comer algo, volvés y te quedás dormido... Me levanté a las siete de la mañana para llevar a los chicos al colegio, a las dos de la mañana… ¡no, señor! Le encontramos la vuelta”, añadió.

Las primeras citas excéntricas entre Denise Dumas y Campi

Luego, Dumas contó las curiosas experiencias que vivió junto a Campi en sus citas: “En mi primera cita con Martín fuimos a un lugar donde tenían esas lámparas de papel redondas”.

Denise Dumas festejando el triunfo de su marido, Campi.

“Como yo hablo gesticulando, le pegué. Entonces la lámpara caía y rodaba por el restaurante... el dueño venía con la vena así y la volvía a poner”, agregó.

Denise contó que sucedió tantas veces que fue el mismo humorista el que se acercó a pedirle disculpas al encargado del restaurante, que decidió sacar la lámpara para terminar con la incomodidad.

“Pero me volvió a invitar”, destacó. “Se me partió una muela también, pero ahí ya nos conocíamos bastante”, manifestó ante la sorpresa de todos los invitados que la rodeaban.

“Como él sabe hacer dientes, porque hace los de los personajes, me metió la pastita y me armó la mitad de la muela”, reconoció. “Diecisiete años después tengo todavía la muela que me puso él”, dijo.