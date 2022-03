Delfina Chaves contó cuál es el video que su hermana Paula tiene prohibido difundir

Paula y Delfina Chaves se llevan 11 años de diferencia y se caracterizan por ser unas hermanas muy compinches, aunque alguna vez la conductora confesó que también cumple un poco el rol de madre con ella.

Delfina fue protagonista de ATAV y utilizó su cuenta de Twitter para contar una desopilante anécdota en la que tuvo que pedirle a Paula que no difunda un video “comprometedor” que la involucra.

“Mi hermana me filmó a escondidas cuando me contó que iba a ser madre por tercera vez, para armar una especie de compilado de las reacciones de toda la familia con música de fondo para subir a redes. Te juro por mi vida que jamás entendió del todo porqué me negué a aparecer”, escribió, aunque sin especificar el motivo por el cual se negó a que dicha grabación trascendiera. Al parecer, su reacción ante la pronta llegada de su sobrina menor, Filipa, le habría generado vergüenza.

Tweet de Delfina Chaves

Al instante, el tweet se llenó de miles de me gusta y de comentarios, que le pedían que mostrara el video. “Delfina todos queremos ver esa reacción, dejala que lo suba”, “Dale, Delfina, hace dos años que esperamos ver ese video”, “Desde ese día estamos esperando ese video”, fueron algunas de las respuestas que recibió.

En el video, que la esposa de Pedro Alfonso, había compartido con sus seguidores a principios de 2020, aparecieron las reacciones de su marido, su padre y su amiga Mery Del Cerro. Si bien Delfina pidió no aparecer en esa ocasión, no por eso se mostró ajena al nacimiento de Filipa. En aquel entonces, le había dedicado un conmovedor posteo a su hermana mayor en Instagram.

“Esta mujer parió un bebé de 4,600 (kilogramos)”. Y agregó: “Me explota el corazón de amor, bienvenida Filipa”, publicó junto a una foto de su hermana.