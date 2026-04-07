7 de abril de 2026 - 10:40

Dejá de guardar el detergente debajo de la mesada: el error común que todos cometen y arruina tus muebles

Expertos en limpieza advierten que guardar el detergente debajo de la mesada puede dañar los muebles de la cocina y generar humedad difícil de eliminar.

Detergente
Por Ignacio Alvarado

Muchas personas guardan el detergente debajo de la mesada sin saber que este hábito puede afectar la durabilidad de los muebles de la cocina. El contacto constante con humedad, derrames y vapores genera un deterioro progresivo que impacta en la limpieza del hogar y en el estado de las superficies, provocando manchas, hinchazón de la madera y malos olores difíciles de eliminar.

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El principal problema es la acumulación de humedad en un espacio cerrado. Cuando el detergente pierde pequeñas cantidades de líquido o queda mal cerrado, el producto puede filtrarse y entrar en contacto con la madera o el aglomerado de los muebles. Este material absorbe fácilmente el agua, lo que produce deformaciones, pérdida de brillo y debilitamiento de la estructura.

Además, la falta de ventilación debajo de la mesada genera un ambiente propicio para la aparición de moho. Este inconveniente no solo afecta la estética de la cocina, sino que también puede provocar olores persistentes y complicaciones en la higiene del espacio.

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El error más común en la cocina

Otro factor que agrava el problema es guardar el detergente junto a esponjas húmedas o trapos mojados. Estos elementos liberan vapor constantemente, aumentando el nivel de humedad en el interior del mueble. Con el paso del tiempo, esto puede provocar manchas oscuras o deterioro en los estantes.

También es frecuente que los envases de limpieza no estén completamente secos antes de guardarlos. Esta pequeña acción, que parece insignificante, puede generar daños acumulativos en el largo plazo.

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Dónde conviene guardar el detergente

Los especialistas recomiendan colocar el detergente en un espacio ventilado o utilizar bandejas plásticas que eviten el contacto directo con la superficie del mueble. Otra opción es destinar un organizador externo que permita mantener los productos de limpieza en mejores condiciones.

Cambiar este hábito ayuda a prolongar la vida útil de los muebles y mejora la organización de la cocina. Con simples cuidados, es posible evitar reparaciones costosas y mantener el hogar en mejores condiciones.

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