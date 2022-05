David Beckham reclama que se normalice declararse gay en el deporte: “Vi mucha homofobia”

A raíz de la declaración de Jack Daniels, el primer futbolista profesional inglés activo en contar públicamente que es gay, David Beckham habló sobre la homosexualidad en el deporte para una entrevista con el diario Evening Standard. “Es una pena que, cuando alguien se declara, aún haya personas que piensen que es algo extraño”, expresó.

La homosexualidad en el deporte, y sobre todo en el fútbol, ha sido un tema tabú desde los inicios de este. Es difícil de creer que solo sean 2 o 3 aquellos que se consideren gays, dentro de, por ejemplo, todo el fútbol de Europa. Lamentablemente, algunos de ellos prefieren esperar al fin de sus carreras profesionales para dar a conocer su orientación, por temor a la condena de los hinchas.

Jake Daniels, futbolista de 17 años, dio el paso al frente hace una semana y contó que es homosexual. El joven milita en el Blackpool, club que disputa la segunda división inglesa, y es el primer jugador inglés activo que se declaró gay.

El jugador milita en la segunda división de Inglaterra

“He estado escondiendo mi verdadero yo y quién soy realmente. He sabido toda mi vida que soy gay y ahora siento que estoy listo para salir y ser yo mismo”, dijo Jack. “Es un paso hacia lo desconocido. He odiado mentir toda mi vida y sentir la necesidad de cambiar para encajar. Quiero ser un modelo a seguir al hacer esto”, declaró.

Jack Daniel fue un precursor en el fútbol de Inglaterra (Blackpool)

La opinión de David Beckham sobre la homosexualidad en el deporte

Con respecto a este tema, en una entrevista al diario Evening Standard, el exfutbolista David Beckham dio su opinión sobre la homosexualidad en el mundo del deporte. “Es una pena que, cuando alguien sale del armario, aún haya personas que piensen que es algo extraño. No lo es y no debería serlo”, expresó.

David Beckham tiene 47 años, y además brilló en Paris Saint Germain

Luego explicó que hay muchos más deportistas homosexuales de lo que se cree. “En último término, nos daremos cuenta de que hay mucha gente gay en el deporte, y de que no son diferentes al resto de los deportistas”, dijo el exmediocampista del Real Madrid y el Manchester United.

Para cerrar, declaró que en el fútbol hay mucha discriminación con respecto al tema, pero dejó un mensaje esperanzador. “Fui profesional durante 22 años. Vi mucha homofobia y racismo, y de verdad pienso que las cosas están cambiando. Pero queda mucho trabajo por hacer”, alertó.