Darío Barassi se quedó helado al recibir un mensaje Antonela Roccuzzo y Lionel Messi: “Me conocen”

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi son dos estrellas; ella es una empresaria exitosa que sigue al pie de la letra las tendencias de la moda y él, todos sabemos que es el mejor jugador de fútbol del mundo. Pero ambos nunca perdieron su humildad.

Y lo demostraron, una vez más, al sorprender a Darío Barassi con un mensaje de WhatsApp. El actor sanjuanino saludó a Leo por su cumpleaños y nunca esperó tener una respuesta de vuelta.

Es sabido que “100 argentinos dicen” se graba con días de anticipación a su puesta en el aire y a causa de ello, el saludo para Messi por su cumpleaños salió días antes de que el futbolista soplara las velitas.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi fueron a una fiesta electrónica en Ibiza con sus amigos.

Este lunes, Darío salió al aire con una caminata canchera y haciéndose el “agrandado” por considerarse “el mejor amigo de Messi” y no dudó en reproducir el audio que Antonela le envió como respuesta a su saludo y ofrecimiento de enviarles salames para que festejaran.

Lionel también le habló y Darío quedó helado frente a las cámaras.

El saludo de Antonela Roccuzzo a Messi en su cumpleaños

Qué le dijo Lionel Messi y Antonela Roccuzzo a Darío Barassi

Darío Barassi sigue sorprendido por haber recibido un mensaje de Lio Messi y su mujer Antonela por eso no dudó en compartir con todo el mundo el ida y vuelta que tuvieron. Pegadito a la cámara, el actor reprodujo los audios.

“Hola, qué tal, escuchá, te adelantaste un poco, lo saludaste con un poquito de anticipación”, se la escucha decir a Roccuzzo.

“Hoy llegamos a Barcelona, se nos terminó el invierno, nos vinimos al veranito, así que estamos acá, unos días de vacaciones con Leo, hasta que arranquen a full de vuelta. Pero bueno, de todas formas te acepto el salame, eso siempre viene bien”, sumó la madre de tres niños que siempre está vestida a la moda.

Darío Barassi en "100 argentinos dicen". (Captura Youtube)

Y eso no fue todo, el conductor de “100 argentinos dicen” recibió un mensaje del propio Messi: “Gordo, es el 24 mi cumple, nada que ver, te acordaste solo dijiste y nada que ver. Bueno, gracias, ya me doy por saludado. No estamos más en Rosario, estamos en Barcelona, llegamos hoy”.

“¡Que mande facturas”, se la escucha gritar a Antonela de fondo por lo que Barassi inmediatamente armó un plan para que la familia Messi recibiera varias docenas en su hogar de España. “¿Quién se va a ocupar esto? Hay que encargarse, Colo”, soltó Darío y hasta se ofreció a ir él personalmente a llevárselas.

“Dice Anto que va a pensar de ir a jugar ahí con la hermana, un beso grande a todos. Nos vemos, chau”, remató Lionel y Barassi saltó de la emoción y gritó: “Messi nos conoce”.