Daniel Vila habló sobre la salida de Viviana Canosa de A24: “En ningún momento le dijimos que se tenía que retirar”

Luego de que Viviana Canosa renunciará en A24, Daniel Vila salió a hablar al respecto. “En ningún momento el canal A24 le dijo a Canosa que se tenía que retirar o que le levantaba el programa”, comenzó diciendo el empresario.

“La decisión de que el programa de Canosa no esté al aire es de Canosa. Y la única decisión que tomé de manera personal fue la de evitar que se difundieran escraches a políticos, funcionarios y dirigentes sociales. La esperamos el día lunes”, aseguró Vila en diálogo con Infobae.

“Estoy sorprendido con este episodio con Canosa, con quien hasta hoy no hubo ninguna comunicación”, agregó Vila al referirse al escándalo protagonizado por la conductora de “Viviana con vos”.

“Mi relación personal con ella es muy buena. Hemos tomado café la semana pasada y hablamos de muchas cosas. Lo que hice fue ejercer mi rol como responsable de la línea editorial del Grupo América, y en este caso puntual de A24, señalé tanto para el programa de Canosa como para el resto de los programas periodísticos, que no iba a autorizar la emisión de una serie de escraches caseros hechos a políticos, funcionarios y dirigentes sociales porque alientan a la violencia social. Nadie puede decir que el canal América y A24 no son plurales, aquí hablan y opinan todos”, cerró Daniel.

Con respecto al futuro de Canosa en el canal, Vila aseguró: “No sé qué irá a hacer, de parte nuestra no existe ninguna objeción para que vuelva. No nos pareció bien lo que hizo el viernes, porque no se deja un programa que está al aire”.

Lo cierto es que la polémica saltó luego de que a Viviana le prohibieran presentar un informe con escraches contra políticos, la conductora Viviana Canosa decidió abandonar el estudio y que la edición del viernes de su programa no saliera al aire en el canal A24.

Algunos de los mensajes que publicó en su Twitter. / Archivo

Pero el escándalo no terminó ahí. El viernes por la noche, Canosa anunció el fin de su ciclo en el canal y aseguró que renunció por “diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión”.

“Esta noche ha terminado nuestro ciclo #Vivianaconvos por A24. Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión. Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.