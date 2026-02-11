Curioso descubrimiento arqueológico logró captar un tesoro del siglo X con miles de monedas

Durante trabajos de excavación en Veliki Nóvgorod, un equipo del Instituto de Arqueología de la Academia de Ciencias de Rusia realizó un descubrimiento que nadie anticipaba. Lo que parecía una intervención rutinaria terminó revelando un tesoro oculto que permaneció enterrado durante más de mil años.
El hallazgo incluyó monedas, adornos y objetos de enorme valor histórico que permiten reconstruir rutas comerciales y vínculos culturales entre Europa, Oriente Medio y Asia Central. La magnitud y diversidad de las piezas sorprendieron incluso a los especialistas.
Un conjunto de casi tres kilogramos que reescribe la historia local
El tesoro, escondido en un agujero practicado en el barro por su propietario original, pesa aproximadamente tres kilogramos y está compuesto por alrededor de 1.800 monedas de plata (enteras y fragmentadas) y más de 80 adornos de plata, según el sitioArchaeology Magazine.
La colección data principalmente del siglo X y fue calificada por los arqueólogos como un suceso inesperado y una auténtica sensación científica.
Entre las monedas sobresale un dracma del siglo VI acuñado por el emperador sasánida Cosroes II, conocido como Parviz el Victorioso.
También se identificaron denarios del siglo X, incluyendo uno de Otón el Grande (rey de Francia Oriental en el siglo X), ocho del emperador Constantino VII Porfirogéneta y uno del emperador bizantino Juan I Curcuas, apodado Tzimisces. Algunas presentan pequeños orificios, lo que se piensa que pudieronutilizarse como colgantes.
Otra parte significativa del conjunto la conforman dracmas cúficos procedentes de Oriente Medio y Asia Central. De ellos, 500 son monedas del califato árabe acuñadas por las dinastías Omeya y Abasí en territorios que hoy corresponden a Irán, Irak y Turquía.
Objetos únicos que amplían el valor del hallazgo
Además de las monedas, los investigadores encontraron piezas de distintas épocas que aumentan la relevancia histórica del descubrimiento.
Entre ellas, una moneda en forma de lingote de plata del siglo XIV, un documento escrito sobre corteza de abedul fechado en el siglo XII, cuños de plomo utilizados para acuñar monedas y sellos de mercancías.
El tesoro también incluye 83 adornos: abalorios de cristal (ocho realizados con la técnica millefiori), un dije de bronce con baño de oro y 72 ornamentos de plata, como anillos, botones, cruces, dijes y cuentas.
Los especialistas observaron que muchos de estos objetos muestran un desgaste considerable, lo que se idealiza que lo utilizaron frecuentemente por parte de sus propietarios.
Eltesoro del siglo X hallado en Veliki Nóvgorod impactó por sus 1.800 monedas y más de 80 adornos de plata. Pero sobre todo por su verdadero valor, que reside en la evidencia tangible de intercambios culturales y comerciales que conectaban imperios distantes.