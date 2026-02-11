Curioso descubrimiento arqueológico logró captar un tesoro del siglo X con miles de monedas

Durante trabajos de excavación en Veliki Nóvgorod, un equipo del Instituto de Arqueología de la Academia de Ciencias de Rusia realizó un descubrimiento que nadie anticipaba . Lo que parecía una intervención rutinaria terminó revelando un tesoro oculto que permaneció enterrado durante más de mil años.

El hallazgo incluyó monedas, adornos y objetos de enorme valor histórico que permiten reconstruir rutas comerciales y vínculos culturales entre Europa, Oriente Medio y Asia Central. La magnitud y diversidad de las piezas sorprendieron incluso a los especialistas.

El tesoro, escondido en un agujero practicado en el barro por su propietario original, pesa aproximadamente tres kilogramos y está compuesto por alrededor de 1.800 monedas de plata (enteras y fragmentadas) y más de 80 adornos de plata, según el sitio Archaeology Magazine .

La colección data principalmente del siglo X y fue calificada por los arqueólogos como un suceso inesperado y una auténtica sensación científica.

Además de las monedas, los investigadores encontraron piezas de distintas épocas que aumentan la relevancia histórica del descubrimiento.

Entre ellas, una moneda en forma de lingote de plata del siglo XIV, un documento escrito sobre corteza de abedul fechado en el siglo XII, cuños de plomo utilizados para acuñar monedas y sellos de mercancías.

Los especialistas observaron que muchos de estos objetos muestran un desgaste considerable, lo que se idealiza que lo utilizaron frecuentemente por parte de sus propietarios.

hallazgo monedas WEB

El tesoro del siglo X hallado en Veliki Nóvgorod impactó por sus 1.800 monedas y más de 80 adornos de plata. Pero sobre todo por su verdadero valor, que reside en la evidencia tangible de intercambios culturales y comerciales que conectaban imperios distantes.