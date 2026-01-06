Al comenzar la mañana, muchas personas subestiman la hidratación, el impacto del agua , la respuesta del organismo en ayunas y la relación con los alimentos , por eso, especialistas recomiendan incorporar este hábito simple dentro de rutinas de consumo saludables que influyen en la energía, la digestión y el bienestar general.

Los especialistas en nutrición coinciden en que lo ideal es beber entre 1 y 2 vasos de agua , es decir, entre 250 y 500 mililitros , apenas se inicia el día. Esa cantidad es suficiente para rehidratar el cuerpo después de varias horas de ayuno nocturno.

Durante el sueño, el organismo pierde líquidos a través de la respiración y la transpiración.

Cuánta agua recomiendan tomar al despertar y por qué cambia el día (1)

Por eso, al despertar, el cuerpo se encuentra levemente deshidratado , aunque no siempre se perciba sed.

Tomar agua apenas uno se levanta ayuda a activar el metabolismo y poner en marcha el sistema digestivo . Este simple gesto estimula el tránsito intestinal y puede facilitar la evacuación matinal.

Además, mejora la circulación, favorece la oxigenación de los tejidos y ayuda al cerebro a recuperar su nivel de concentración. Muchas personas notan menos cansancio y mayor claridad mental durante la mañana.

El impacto en la digestión y el abdomen

Beber agua en ayunas ayuda a diluir los jugos gástricos, reduciendo la sensación de acidez en algunas personas.

También contribuye a disminuir la hinchazón abdominal, especialmente después de cenas pesadas.

Este hábito facilita la absorción de nutrientes cuando luego se desayuna y prepara el estómago para procesar alimentos sólidos sin sobrecarga.

Cuánta agua recomiendan tomar al despertar y por qué cambia el día (2)

Errores comunes al tomar agua por la mañana

Un error frecuente es beber agua muy fría. Las temperaturas extremas pueden generar molestias digestivas y espasmos leves. Lo ideal es consumirla a temperatura ambiente o apenas tibia.

Otro error es reemplazar el agua por café o bebidas estimulantes. La cafeína en ayunas puede irritar el estómago y aumentar la deshidratación si no se acompaña con agua.

Cómo incorporar el hábito sin olvidarse

Dejar un vaso o botella de agua en la mesa de luz ayuda a recordar el hábito, apenas suena el despertador. Tomarla antes de mirar el celular o desayunar facilita la constancia.

No es necesario agregar limón u otros ingredientes. El agua sola ya cumple su función de rehidratación y activación corporal.