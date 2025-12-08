Cuál es la temperatura justa para que la heladera no gaste demasiada energía durante el verano

La heladera es el electrodoméstico más utilizado en verano. Para que los alimentos se mantengan, debemos ajustar el frío para evitar el exceso de energía.

Estos cuidados simples en la heladera, combinados con la configuración correcta de su temperatura, permiten enfrentar el verano sin sorpresas en la factura eléctrica.

Cuando la temperatura sube, la heladera enfrenta un esfuerzo mayor y cada grado de más modifica su rendimiento y sube el monto de la factura eléctrica. Sin embargo, no es una solución aumentar la potencia para lograr más frío, sino que ese simple gesto genera el efecto contrario. La clave para equilibrarla en verano está en el ajuste de temperatura.

A veces, menos es más, y ajustar el nivel de frío en la heladera beneficia el bolsillo en todo sentido. La boleta del consumo de electricidad y el mantenimiento del aparato nos puede traer dolores de cabeza si no lo ajustamos antes del verano. Por eso, si la abrimos con intensidad, el calor externo hará el trabajo de que no resista en días de altas temperaturas. El número ideal permite que el equipo trabaje sin sobrecargas y que su vida útil se mantenga estable.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aconseja que la refrigeración para el verano es de 4 grados centígrados en la heladera y -18 grados centígrados en su congelador. Este rango no solo preserva la calidad de los alimentos, sino que evita que el compresor funcione de manera constante, uno de los motivos más comunes del aumento de consumo.

Un error frecuente que siempre cometemos es bajar demasiado la perilla en días de calor extremo. Esto obliga al motor a sostener ciclos largos e incrementa la humedad interna, lo que genera escarcha y reduce la eficiencia. Ajustar el equipo en 4 grados permite que la heladera mantenga una temperatura adecuada sin generar esos picos de gasto que se notan en la boleta de la luz.

Es importante la ubicación de cada alimento Los lácteos y carnes deben ir en los estantes más fríos. Las frutas y verduras en los cajones inferiores para evitar quemaduras por frío. Las bebidas pueden ocupar la puerta, ya que toleran variaciones térmicas. Este orden sencillo pero efectivo influye directamente en el rendimiento porque evita que el sistema dispare pérdidas de frío innecesarias.

También es esencial verificar que el burlete selle bien, ya que cualquier fuga obliga al equipo a trabajar más.

Asimismo, debemos limpiar la parte trasera y la base cada 3 meses: esto ayuda a que el aire circule correctamente.

Otro punto clave es evitar pegar la heladera a la pared: dejar un espacio mínimo de 10 centímetros reduce el calentamiento del motor y previene gastos extra.

Hábitos cotidianos que reducen el consumo en pleno verano

Uno de los errores que nunca nos damos cuenta es abrir la puerta repetidamente o dejarla abierta mientras se decide qué tomar. Cada apertura introduce aire caliente y obliga a un nuevo ciclo de enfriamiento más largo. Otra recomendación importante es no colocar comida caliente dentro del equipo. Este hábito obliga al sistema a reducir la temperatura interna de manera brusca. Debemos esperar a que los alimentos lleguen a temperatura ambiente. En verano conviene revisar también la posición del aparato en la cocina. Debe estar lejos del horno, ventanas con sol directo o cualquier fuente de calor. Una mala ubicación puede aumentar el consumo hasta un 30%. A su vez debemos mantener limpios los estantes, retirar hielo acumulado en el freezer y evitar la sobrecarga también ayudan a conservar su eficiencia. Por último, programar una limpieza interior cada mes reduce la proliferación de olores y garantiza que los sensores internos funcionen adecuadamente, algo esencial para que la heladera mantenga su temperatura.

Ajustar la temperatura en la heladera a 4 grados y el freezer a -18 durante el verano es un punto de equilibrio que mejora el rendimiento y reduce los gastos impensados de cada mes. Además, esta organización no afectará la conservación de los alimentos.