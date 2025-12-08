8 de diciembre de 2025 - 10:53

El electrodoméstico que sí o sí hay que limpiar durante el verano para evitar que consuma el doble de energía

Los filtros sucios pueden aumentar su consumo hasta un 100%. Limpiarlos en verano es clave para ahorrar energía y evitar fallas.

exhausted-girl-using-paper-waver
Por Andrés Aguilera

En verano, cuando las temperaturas superan los 30 °C en gran parte de Argentina, hay algunos electrodomésticos que se vuelven indispensable, pero también uno de los que más energía puede desperdiciar si no recibe el mantenimiento correcto: el aire acondicionado.

Leé además

segun la psicologia, saludar con la mano para agradecer a los autos al cruzar la calle es caracteristico de estas personas

Según la psicología, saludar con la mano para agradecer a los autos al cruzar la calle es característico de estas personas

Por Andrés Aguilera
la psicologia destaca los tres colores que utilizan las personas emocionalmente estables

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas emocionalmente estables

Por Andrés Aguilera

Técnicos coinciden en que los filtros sucios pueden duplicar el consumo eléctrico, obligando al equipo a trabajar el doble para lograr la misma temperatura.

Por qué el aire acondicionado consume el doble si no se limpia

El aire acondicionado necesita que el aire circule libremente a través de los filtros.

Cuando están sucios por polvo, pelo o polen:

  • se reduce el caudal de aire,

  • el compresor trabaja más tiempo a máxima potencia,

  • la temperatura tarda mucho más en bajar,

  • sube el consumo eléctrico.

Un filtro tapado puede generar un incremento del 20% al 100% en el uso de energía, dependiendo del nivel de obstrucción.

Además, la suciedad puede provocar:

  • hielo en la unidad interior,

  • pérdida de capacidad de enfriamiento,

  • sobrecalentamiento del motor,

  • riesgo de fallas prematuras.

image

Cada cuánto hay que limpiar los filtros

Los técnicos recomiendan:

  • Cada 15 días en verano, especialmente si se usa el equipo todos los días.

  • Cada 30 días en ambientes poco usados o con baja carga de polvo.

En hogares con mascotas, obras cercanas o alta circulación, conviene revisarlos una vez por semana.

Cómo limpiarlos correctamente (según recomendaciones reales de técnicos)

  • Apagar y desenchufar el aire acondicionado.

  • Levantar la tapa frontal y retirar los filtros plásticos.

  • Lavar con agua tibia y, si hace falta, una gota de detergente neutro.

  • Secar completamente antes de volver a colocarlos.

  • Nunca usar productos abrasivos, porque dañan la malla del filtro.

Los filtros del evaporador o los de carbón activado (si el modelo los tiene) deben seguir las indicaciones del fabricante.

Señales de que tu aire está consumiendo más de lo normal

  • tarda más en enfriar la habitación,
  • sale poco caudal de aire,
  • la habitación nunca llega a la temperatura marcada,
  • la unidad exterior está más caliente de lo habitual,
  • aumenta notablemente el consumo de luz.

Estas fallas suelen relacionarse con filtros sucios o mantenimiento postergado.

¿Limpiar los filtros es suficiente?

Es la tarea más importante y la que más impacto tiene en el consumo, pero no es la única.

Los técnicos recomiendan:

  • hacer una limpieza profunda una vez al año,

  • revisar el nivel de gas refrigerante,

  • mantener despejada la unidad exterior para evitar sobrecalentamiento.

Estas prácticas mantienen el rendimiento y evitan problemas durante los meses de mayor exigencia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta planta, estudiada por sus beneficios en el aire puede transformar el espacio de manera silenciosa y sostenida.

La planta tropical ideal para el dormitorio: reduce la humedad y el moho

Por Lucas Vasquez
Estos cuidados simples en la heladera, combinados con la configuración correcta de su temperatura, permiten enfrentar el verano sin sorpresas en la factura eléctrica.

Cuál es la temperatura justa para que la heladera no gaste demasiada energía durante el verano

Por Lucas Vasquez
el paraiso calido y familiar a 2 horas de argentina, ideal para este verano

El paraíso cálido y familiar a 2 horas de Argentina, ideal para este verano

Por Andrés Aguilera
Nieve en alta montaña.

Nieve en alta montaña a días de comenzar el verano

Por Gisel Guajardo