El electrodoméstico que sí o sí hay que limpiar durante el verano para evitar que consuma el doble de energía

Los filtros sucios pueden aumentar su consumo hasta un 100%. Limpiarlos en verano es clave para ahorrar energía y evitar fallas.

En verano, cuando las temperaturas superan los 30 °C en gran parte de Argentina, hay algunos electrodomésticos que se vuelven indispensable, pero también uno de los que más energía puede desperdiciar si no recibe el mantenimiento correcto: el aire acondicionado.

Técnicos coinciden en que los filtros sucios pueden duplicar el consumo eléctrico, obligando al equipo a trabajar el doble para lograr la misma temperatura.

Por qué el aire acondicionado consume el doble si no se limpia El aire acondicionado necesita que el aire circule libremente a través de los filtros.

Cuando están sucios por polvo, pelo o polen:

se reduce el caudal de aire,

el compresor trabaja más tiempo a máxima potencia,

la temperatura tarda mucho más en bajar,

sube el consumo eléctrico. Un filtro tapado puede generar un incremento del 20% al 100% en el uso de energía, dependiendo del nivel de obstrucción.