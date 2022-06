Cristina U contó un detalle delicado de su salud durante su paso por Gran Hermano

Cristian U, ganador de Gran Hermano 2011 deslizó un contundente análisis sobre El Hotel de los Famosos. Así, el ex participante hizo una revelación sobre su paso por la casa más famosa del país al referirse a los tratos que recibe Locho Loccisano en el reality de El Trece y al presunto ataque de pánico que tuvo el joven cuando compitió contra Militta Bora en la “H” por su continuidad, según Teleshow.

En “Mañanisima”, Cristián contó: “A mi me agarraron como cinco ataques de pánico adentro de la casa. Lo que pasa es que no se mostró”. Sobre por qué cree que no lo se vio, analizó: “No sé, creo que era muy fuerte. Aparte, yo soy tan nervioso... que mis ataques de pánico eran: ‘Ni te acerques porque te arranco un brazo’”.

“Si van a armar un formato, van a invertir tanta guita, van a poner conductores reconocidos y queridos como Pampita, poneme a Messi, poneme a Ronaldo”, dijo el ex Gran Hermano.

Además, el ex participante relató qué sentía en esos momentos: “Primero, tenés un tema con la respiración. Parecía un perro rabioso de verdad. Sentía como si en el pecho me estuvieran clavando un puñal. A mí me pasaba que quería matar a todos porque me sentía muy vulnerable”.

Allí, recordó que la única que le podía dar algo de contención era su compañera Luz, con quien mantenía una buena relación: “Ella era la única que más o menos me hablaba y me bajaba. No hay una contención sincera por parte de tus compañeros porque es un juego”.

Participantes de Gran Hermano y

Por otra parte, hace unos días, el ex GH había dado por ganador a Lucas en El Hotel: “Lamentablemente, aunque me cae bárbaro y tengo muy buena onda con él, a Locho lo han hecho crecer otros; no fue por voluntad propia, pero yo digo que gana Locho porque es el ganador lástima”.

Luz, compañera de Cristian U en Gran Hermano 2011

El ataque de pánico de Locho en El Hotel de los Famosos

El lunes, Locho Loccisano competía contra Militta Bora manteniendo cierta ventaja hasta que se detuvo de golpe y comenzó a respirar con dificultad. “Tengo pánico”, gritó, desesperado, y se arrodilló. “No me acuerdo qué pasó, sólo se que me quedé sin aire y que tuve pánico”, dijo después en backstage.

Mientras desde afuera, los conductores y sus compañeros le pedían que se tranquilizara y respirara por la nariz, él insistía con su malestar. “Me agarra claustrofobia”, dijo. De repente, volvió a arrodillarse, le pidió a Dios y continuó. Finalmente, ganó el desafío y eliminó a Militta... pero no lo celebró: “Me quiero ir a mi casa, me quiero ir a mi casa....”, murmuraba y repetía Locho mientras la cantante se despedía del certamen.

Un rato más tarde, Locho reapareció entre sus compañeros y les agradeció por haberlo contenido en el pico de su mal trago. “Siento estrés y creo que lo que me pasó fue por la angustia que estoy teniendo últimamente”, dijo en referencia al constante bullying que recibe por parte de sus colegas que además, todas las semanas lo nominan.