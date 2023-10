Cristina Pérez celebró un nuevo aniversario con Luis Petri: “Dos años juntos, amándonos”

En la jornada de hoy, dos días después de haber tenido que salir a afrontar rumores de separación, Cristina Pérez y Luis Petri celebraron su segundo aniversario. El candidato a vicepresidente de la Nación por Juntos por el Cambio y la periodista de Telefé Noticias compartieron en sus redes sociales un video con imágenes de su compromiso, que tuvo lugar el 23 de mayo pasado en Mendoza.

En el posteo se pueden escuchar las declaraciones que cada uno de ellos hizo al hablar del amor que los unió. “‘¿Cómo amaneciste el primer día de nuestras vidas?’ Dos años juntos. Amándonos”, escribieron junto al posteo que realizaron ambos en su cuenta de Instagram.

“Yo creo que había una parte de mi alma que no sabía que estaba en otra parte. Y, cuando nos abrazamos con Luis por primera vez, en ese instante supimos que era el destino”, se le escucha decir a Cristina en voz en off. A lo que Petri agrega: “Ese amor incondicional que no te pide nada a cambio. Y lo entregás todo porque sabés que la otra persona lo está entregando todo”.

Junto a las escenas grabadas al pie de la Cordillera de los Andes, la periodista continúa: “El primer día que nos encontramos me mandó un mensaje que a mi me shockeó, me conmocionó. Me puso: ‘¿Cómo amaneciste el primer día de nuestras vidas?’”.

Historia de Cristina Pérez sobre su aniversario con Luis Petri. Foto Captura: Instagram / @cris_noticias

Además, el compañero de fórmula de Patricia Bullrich confirma y agrega: “Cómo estás en el primer día de nuestras vidas, porque sabía que lo que nos pasaba era para siempre. Y esto es la confirmación de eso. Es un amor sin tapujos, alguna vez dijo un medio. Y es verdad, porque no hay balances y equilibrios. Somos dos personas muy apasionadas de lo que hacemos”.

“Uno sabe que está enamorado cuando descubre que una persona es única, dice Borges. Y eso me pasa con Luis. Yo me miro en los ojos de Luis y siento que encuentro el puerto al que quiero llegar”, asegura luego Pérez, para concluir el video que termina con ellos dos caminando de la mano y sus nombres como título de esta historia.

“AMOR SIN TAPUJOS”

El pasado jueves, luego de que salieran a la luz versiones que hablaban de una crisis y hasta de una ruptura definitiva de la pareja, Cristina se comunicó con Nancy Duré de Socios del espectáculo para desmentir esta información. “Nosotros estamos súper. Sin entender de dónde salió. Miren nuestro Instagram. Alguien que quiere afectar a Luis en medio de la campaña”, le comentó en ese momento la periodista a la panelista de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

El compromiso de Luis Petri y Cristina Pérez en Mendoza. Foto: Instagram / @cris_noticias

Minutos después, para que no quedaran dudas en la audiencia y usuarios en las redes, Pérez decidió hacer una transmisión en vivo e invitar a su novio, que se encontraba en Entre Ríos, a sumarse a la misma para dejar en claro que no había ningún problema en la relación.

“Me están preguntando todos los periodistas si nos separamos”, le contó Cristina y la respuesta de Petri fue contundente. “¿Están locos? ¿De dónde sacaron eso? Es una locura”, exclamó entre risas. Y sumó: “Estamos por cumplir dos años, sepan que el 14 de octubre cumplimos dos años juntos”.

El compromiso de Luis Petri y Cristina Pérez en Mendoza. Foto: Instagram / @cris_noticias

Acto seguido, Cristina agradeció a todos los que le preguntaron con buena intención por el estado de la pareja. “Les agradezco a todos los que se preocuparon, pero mi impresión también es que como son tiempos de campaña alguien quiere hacer daño, entonces por eso me parece que está bueno que nosotros lo aclaremos así, porque todo lo que hacemos tratamos de hacerlo de manera transparente”, aseguró la conductora.

Al respecto, Luis Petri afirmó: “Es nuestro primer vivo, amor, en estas circunstancias, pero de paso lo vamos a seguir haciendo, me parece”. Y luego lanzó: “Hay que decirle a los periodistas que miren nuestras historias”. Mientras, la periodista manifestó entre risas: “Escuchame una cosa, si supieran que hoy me levanté a las cinco y media de la mañana para hacerte el café antes de que te vayas y que te presté mi vaso, ¡mi vaso!”.

