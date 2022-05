Cristian U y Tamara Paganini contaron cuánto ganaron y en qué se gastaron el dinero de GH

Un ganador y una finalista de diferentes ediciones de Gran Hermano: Cristian U y Tamara Paganini, contaron cuánta plata ganaron en su momento y qué hicieron con ella. El gran estratega de GH aclaró que “en su momento decía que la había gastado en boludeces, pero era mentira”.

Cristian U fue el gran ganador de la edición Gran Hermano 2011, triunfo en la final contra Emiliano Boscatto y su nombre quedó inmortalizado en la historia del programa por sus estrategias. Fue un innovador al auto nominarse en todas las semanas, con el objetivo de ir tres a la sentencia y dividir votos del público del grupo rival.

Gran Hermano 2011, uno de los más recordados

Tamara Paganini participó en la primera edición de Gran Hermano, allá por 2001, que lo conducía Soledad Silveyra. Perdió en la final contra Marcelo Corazza, pero es de las concursantes más recordadas de ese reality, junto a Gaston Trezeguet y la pareja Santi Almeyda y Natalia Fava.

Cristian y Tamara estuvieron de invitados en Mañanísima (Ciudad Magazine) y revelaron cuánto dinero ganaron por el reality. “Era muy buena plata. En su momento contestaba boludeces, decía que la había gastado en el casino, pero era mentira”, contó Cristian.

Y luego relató que hizo con el premio ganado, que consistía de un viaje a Barbados, una moto y un cheque de $382.857. “Hice de todo. Puse una veterinaria en Barracas, después la cerré y también puse un local grande de ropa”, aclaró.

Después fue el turno de Tamara, quien explicó por qué se llevó tanto dinero siendo segunda. “Ganamos dinero porque el que ganó en nuestra edición era suplente. Entonces hicieron una división y yo me llevé 39 mil pesos, pero en ese momento el dólar estaba 1 a 1 y eran 39 mil dólares”, contó.

Gran Hermano 2001, la primera edición

Aunque luego sorprendió con el triste destino final de esa ganancia. “Le di la plata a mis viejos para que la inviertan y ese verano fue terrible, perdieron todo. Nos quedamos todos en pampa y la vía. La perdí de toque”, manifestó.

Tamara Paganini contó que tiene “pareja súper abierta”

La exparticipante de GH dio un móvil para Todas las tardes, el programa de El Nueve que conduce Maju Lozano, mientras estaba con su marido al lado, Sebastián, comiendo en un restaurante. Para empezar la periodista preguntó: “¿Hay pareja abierta?”.

Tamara Paganini, la ex Gran Hermano que no la pasó tan bien al salir de la casa más famosa del país

“Sí, hay una pareja súper abierta. Pero la verdad lo que mejor nos funcionó es no convivir. Y no estar todo el día llamándonos y preguntando ‘¿qué estás haciendo?¿Con quién estás? ¿a donde fuiste? ¿A qué hora llegaste?’ Eso nunca sucedió en la pareja”, reveló sobre la relación con su marido que está casada hace diez años.

“Ya desde el principio lo planeamos, lo pactamos, cuando empecé a decir ‘estoy medio enamoradita de este’ , mejor no convivir”, expresó. “Yo conviví toda la vida, todos mis novios me traían el cepillo de dientes y ahí se quedaban. No los iba a echar”, agregó.