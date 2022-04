Criatián U habló sobre las denuncias de acoso en Gran Hermano

El ganador de Gran Hermano 2011, Cristian U habló después del escándalo por las distintas denuncias contra el reality. En una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, el mediático realizó un duro descargo contra sus ex compañeros y defendió a la producción.

“Me enteré de las denuncias y vi un poquito y me llamó la atención lo de Emanuel que tiene calle y es un atorrante que incluso me llevo bien, es buen pibe y lo que sucedía ahí es que ellos tienen que probar como sos y como te moves y accionas, no pueden poner 26 pelotudos que piensan igual, sino serían unos hámsteres”, comenzó diciendo el participante.

“A lo mejor él lo interpretó así pero yo me acuerdo que en el casting me dijeron algo que me hicieron calentar y después me dijeron que era parte del trabajo de ellos, yo nunca me enteré que había sexólogo, yo no puedo salir a decir que la producción era violenta porque me gritaban, no seas pelotudo o boluda, te están probando porque no pueden poner a 26 infradotados que estén viendo la nube, necesitas gente picante”, agregó.

“Esa es la confrontación de Gran Hermano, por eso se hizo un programa de 45 puntos de rating y eso desapareció después, está mal hablar de la producción, al contrario, hay que aplaudirlos”, manifestó.

Luego, estalló cuando tuvo que hablar ante las acusaciones de acoso sexual. “A lo mejor a él se lo hicieron a propósito y lo interpretó así, para mí las denuncias son una pelotudez y esto es en contra de la producción de Gran Hermano, no hay acosadores ahí y te lo firmo, Telefe es una empresa muy seria”, señaló al respecto.

“¿Por qué si los están acusando ante semejante aberración, no hablan? no puede ser que se esté hablando así, yo si soy productor sabes la carta documento que le mandó, no se puede acusar a cualquiera de violador y acosador, Gran Hermano debería clavarle una demanda porque hay pruebas para acusar, quién presentó una prueba de los que hablan, no podes acusar sin pruebas hermano, no quiero ser malo porque va a sonar agresivo, ninguna de las bombas salió a hablar de nada de esto, portate bien y no seas malo”, finalizó.

Las acusaciones de los ex Gran Hermano

Hace unos días, Pamela Bevilacqua desató la polémica declarando: “Hay mujeres que sí lo hacen, tener que ser buena onda cuando sabés que te están tocando de más y por la posibilidad de conseguir algo a través de eso; a mí puntualmente nunca me pasó nada, pero si hablaba con mujeres que no habían entrado a la casa por acostarse con alguien, he sabido de chicas que hasta han accedido porque pedían sexo en el casting”.

Pamela Bevilacqua participó de Gran Hermano 2011.

En tanto, Emanuel Di Giogia sostuvo que una psicóloga le ofreció dinero a cambio de una propuesta de índole sexual el día del casting: “Me preguntó si estaba en pareja, si ella también participaba, porque te digo la verdad, buscaban que haya sexo y roce”.

“Me acuerdo que ella en esa oficina empezó a buscar por todos lados y sacó plata de todos lados, me dijo que tenía 450 pesos, que en ese momento era una fortuna. Puso la plata encima del escritorio y me preguntó: Con esta plata, ¿qué me hacés vos?, no sé, como tratándome de taxi boy”, aseguró. “Sentí que me estaban probando, como un juego, en cambio si me pongo en lugar de una mujer que le hagan una proposición así, ya deja de ser un juego y roza el acoso”, sentenció Di Giogia.