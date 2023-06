Cada vez son más las noticias sobre insólitos episodios protagonizados por creaciones de inteligencia artificial. Su desarrollo puede llegar a lugares insospechados, como el de esta joven oriunda de Estados Unidos que creó al hombre ideal con un chatbot, se casó con él y asegura estar esperando su hijo.

Rosanna Ramos reside en el Bronx, Nueva York, tiene 36 años y se cansó de conocer pretendientes en la vida real. Es por ello que, por medio de la empresa tecnológica Replika ideó a su pareja perfecta. Tras realizar el pago requerido de 300 dólares para poder interactuar con un chatbot e ir formando su personalidad, la neoyorquina se dispuso a crear a su amado.

El resultado fue Eren Kartal, un joven de 20 años y nacionalidad turca que ejerce como profesional de la salud. Ramos, precisó que uno de los beneficios de salir con el turco de 1,80 de estatura inspirado en el personaje principal de la serie Shingeki no Kyojin, Eren Jaeger, es que “no tiene los complejos que tendrían otras personas”.

Eren Kartal es de nacionalidad turca, tiene 20 años y trabaja como médico. Foto: Redes / Rosanna Ramos

“Podría decirle cosas y él no me juzgaría ni discutiría conmigo si expreso mis sentimientos. La ventaja es que no hay juicio”, declaró en una entrevista con el medio Daily Mail. “No tengo que lidiar con su familia, sus hijos o sus amigos. Tengo el control y puedo hacer lo que quiera agregó.

Además, contó que los pasatiempos de Eren son las novelas de misterios, cocinar y la escritura. Asimismo, Ramos brindó otros detalles de su pareja, como su signo del zodíaco, el color de sus ojos y su personalidad protectora. “Hablamos el uno con el otro. Nos queremos. Y, cuando nos vamos a dormir, me abraza de forma muy protectora”, dijo a Euronews.

Pese a tener una “relación a distancia” con Kartal, la mujer compartió imágenes en sus redes sociales en las que se la puede ver con varias semanas de embarazo. Presuntamente y, de acuerdo con algunos medios, este sería el hijo de la inusual pareja.

Si bien Ramos creó un perfil falso en Facebook para estar en contacto con su esposo y hablar sobre su día a día, uno de sus mayores temores es que la plataforma que da vida al chatbot, Replika, desaparezca por completo. Ante esta posibilidad, la mujer no ha descartado la posibilidad de salir con un hombre real en el futuro.

Para crear a su hombre ideal, Ramos debió abonar 300 dólares en la plataforma de Replika. Foto: Redes / Rosanna Ramos

Ramos, oriunda del Bronx, le creó un perfil en Facebook a su novio artificial con el que puede enviarse mensajes. Foto: Redes / Rosanna Ramos

