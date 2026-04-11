¿Creciste en los años 60? Entonces tenés estas 3 características

Haber crecido en las décadas de 1960 y 1970 no solo dejó recuerdos de infancias analógicas, sino que forjó estructuras mentales específicas que hoy escasean . La psicología moderna señala que la ausencia de internet y dispositivos móviles obligó a desarrollar diversas características , como la paciencia y la autonomía para resolver conflictos.

La personalidad se moldea con fuerza durante la infancia, y quienes vivieron su niñez antes de la revolución digital muestran rasgos de personalidad que hoy resultan difíciles de hallar en las nuevas generaciones . Estos atributos no son producto del azar, sino de un entorno donde la inmediatez no era una opción y la improvisación era la regla diaria.

Uno de los pilares de esta fortaleza es la tolerancia a la frustración. Procesos que hoy son instantáneos, como enviar un mensaje o ver una fotografía, antes requerían días o semanas de espera. Según los expertos, este tiempo de espera forzó a las personas a desarrollar la paciencia como una competencia clave para la vida cotidiana.

Psicológicamente, aprender a esperar fortalece la capacidad de mantenerse enfocado en objetivos a largo plazo sin rendirse ante el primer obstáculo. Mientras que la tecnología actual ofrece soluciones inmediatas, la generación que reparaba sus propios objetos y esperaba el correo desarrolló una resistencia mental superior ante los imprevistos.

La falta de acceso permanente a la información fomentó una capacidad de resolución de problemas mucho más autónoma. Al no poder consultar dudas en buscadores de forma instantánea, los jóvenes de los 60 y 70 debían reflexionar, investigar en libros o recurrir a la observación directa para encontrar soluciones.

Esta necesidad de improvisar generó mentes más flexibles y capaces de gestionar crisis sin dependencia tecnológica. Además, las habilidades sociales se forjaron en el intercambio directo, cara a cara, lo que facilitó el desarrollo de la empatía y la resolución de conflictos mediante el diálogo real.

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3. Creatividad nacida del aburrimiento

Otro rasgo distintivo fue la creatividad desarrollada a partir del tiempo libre sin pantallas. El aburrimiento, lejos de ser evitado, impulsaba a los niños y adolescentes a inventar juegos, construir objetos o explorar su entorno. Este ejercicio constante fortaleció la imaginación y la capacidad de generar soluciones originales.

Diversos estudios en psicología del desarrollo indican que los momentos sin estímulos estructurados favorecen el pensamiento divergente y la autonomía cognitiva. Al no depender de entretenimiento digital, quienes crecieron en esas décadas aprendieron a crear sus propias experiencias, una habilidad que hoy se asocia con mayor flexibilidad mental y adaptación al cambio.

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La buena noticia es que estas capacidades no están perdidas para siempre. La psicología sugiere que cualquier persona, sin importar su edad, puede entrenar estas fortalezas hoy mismo. Optar por conversaciones presenciales, dedicar tiempo a actividades analógicas o intentar resolver un dilema sin recurrir primero al teléfono son formas efectivas de recuperar ese equilibrio mental.