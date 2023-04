Consternación por la inesperada muerte de un cantante de 25 años mundialmente famoso

Anoche, la prensa internacional informó que Moonbin, el cantante surcoreano de 25 años que formaba parte de la banda de k-pop Astro y del dúo musical Moonbin & Sanha, fue encontrado sin vida en su casa. La policía está investigando la causa de su muerte.

Fantagio Music, el sello discográfico de Astro, confirmó la muerte del artista a través de un comunicado publicado en redes sociales. Los colegas artistas y empleados de Fantagio, así como los miembros de Astro, están de luto por él.

El cuerpo de Moonbin fue descubierto por el manager de la banda en su casa del distrito Gangnam-gu de Seúl el miércoles por la noche. Aunque la causa de la muerte aún se está investigando, la policía cree que podría tratarse de un suicidio.

Moonbin, cuyo nombre real es Moon Bin, nació en 1998 en la ciudad provincial de Cheongju, Corea del Sur. Comenzó su carrera en la industria del entretenimiento como modelo infantil y luego se convirtió en cantante.

En 2016, se unió al grupo Astro, pero en 2019 decidió alejarse por problemas de salud no especificados por la discográfica. Sin embargo, reapareció en el álbum de la banda de 2021 “All Yours” y en el lanzamiento de 2022 “Drive to the Starry Road”.

Además de su carrera musical, Moonbin también participó en varios reality shows y dramas web. Como actor, tuvo papeles en series de televisión como “Boys Over Flowers” (2009) y “Moment of Eighteen” (2019).