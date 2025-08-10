Conocé la planta japonesa que trae buena suerte si la tenés en tu casa

Cualquier planta que se tenga dentro del hogar embellece los ambientes y aporta armonía en los espacios iluminados. Sin embargo, en esta nota te contamos de una planta en específico que es oriunda de Japón y es conocida por atraer la buena suerte , además de llenar de color con sus flores.

Se trata de las azaleas o Rhododendron Simsii, según su nombre científico. Son plantas nativas de Japón que han dado la vuelta al mundo y que, al crecer lo hacen como un tipo de arbusto mediano que florece en primavera verano con colores vibrantes . Poseen grandes flores y hay de diferentes colores que permiten vestir cualquier ambiente en una casa.

Azalea, la planta japonesa que trae suerte si la tenés en tu casa. - Imagen ilustrativa

Además, estas flores tan bonitas (que pueden ser blancas, rojas o rosadas) ayudan a aumentar la memoria y concentración, según estudios publicados por las universidades de Michigan y Texas. Es importante mantenerla alejada de niños pequeños y mascotas, ya que cualquiera de sus partes es tóxica si se llega a ingerir.

Para los japoneses, las azaleas son conocidas como "el rosal" y tiene muchos beneficios tener una en casa, principalmente porque atraen la buena suerte. Por eso, en muchas ocasiones se suele regalar esta planta a embarazadas con el objetivo de expresar buenos deseos. Además, se usan las azaleas en la zona de trabajo para atraer el éxito y la fortuna.

Existen más de 10.000 variedades de azaleas y según el portal El Mueble, estas son algunas de las más comunes:

Azalea rosa: es un tipo de azalea originaria de Japón. Se trata de una azalea que se suele cultivar en maceta.

es un tipo de azalea originaria de Japón. Se trata de una azalea que se suele cultivar en maceta. Azalea blanca: tipo de azalea de hoja perenne y flores blancas. Cuenta con un tamaño pequeño, y puede durar hasta siete años.

tipo de azalea de hoja perenne y flores blancas. Cuenta con un tamaño pequeño, y puede durar hasta siete años. Azalea japonica cristina: otra variedad de las azaleas, y también tiene origen japonés. Su flor es de color rosa intenso. Puede llegar a alcanzar una altura de 90 cm. Aguanta mejor la exposición al sol.

otra variedad de las azaleas, y también tiene origen japonés. Su flor es de color rosa intenso. Puede llegar a alcanzar una altura de 90 cm. Aguanta mejor la exposición al sol. Azalea rosebud: es un tipo de azalea de color rosa pálido. Se trata de una azalea que puede alcanzar hasta los 2 metros de altura y durar más de 40 años. En otoño, sus flores pueden ponerse de color amarillo.

es un tipo de azalea de color rosa pálido. Se trata de una azalea que puede alcanzar hasta los 2 metros de altura y durar más de 40 años. En otoño, sus flores pueden ponerse de color amarillo. Azalea carmesí: es un arbusto que puede alcanzar los tres metros de altura. Sus flores son de color rojo, y tolera muy bien la exposición al sol.

es un arbusto que puede alcanzar los tres metros de altura. Sus flores son de color rojo, y tolera muy bien la exposición al sol. Azalea Karen: presenta flores de color lavanda con un toque rosado. Es un tipo de planta bastante resistente y puede alcanzar los 120 cm de altura.

Cuidados de una azalea en casa

Las azaleas son plantas que requieren de bastantes cuidados, ya que son plantas exigentes que necesitan atención. Ocurre que de no seguirles un buen cuidado, lo más probable es que se deterioren.

Para tenerlas en el exterior del hogar es muy importante seleccionar cuidadosamente la ubicación. Las azaleas necesitan semisombra y protegerse de las heladas, ya que son sensibles a las mismas.

Otro factor que hay que tener en cuenta a la hora de cultivar las azaleas en el exterior es el sustrato, porque estas plantas requieren de terrenos ligeramente ácidos. Esto quiere decir que la tierra debe permanecer suelta y con un buen drenaje para que el agua no se quede estancada a su alrededor.

Para tenerlas en maceta y en el interior del hogar, lo mejor es ubicarlas cerca de una ventana en la que reciban sol suave y aire fresco. No deben estar expuesta al sol directo – sobre todo del mediodía o siesta- ya que podrían quemarse sus hojas.

En cuanto al riego, las azaleas deben regarse dos veces por semana en verano y reducir la frecuencia en invierno, siempre vigilando que la tierra no se seque por completo.