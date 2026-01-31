31 de enero de 2026 - 08:43

Conitos de brownies y dulce de leche: rápidos y económicos para los días fríos

Se trata de una delicia de la repostería que no lleva tantos ingredientes y te resuelve el postre de grandes reuniones.

Esta receta de postre es súper rendidora y viene bien en cualquier momento.



web


Los conitos de brownie y dulce de leche son una delicia que combina la intensidad del chocolate y el espesor del dulce de leche, creando un postre irresistible. Estos pequeños bocados son ideales para cualquier ocasión, desde una reunión familiar hasta un evento especial.


La base de brownie proporciona una textura densa y rica en chocolate, que se complementa perfectamente con la capa de dulce de leche, cremoso y con un toque de caramelo. A su vez, su tamaño los hace perfectos para disfrutar en un solo bocado.


Estos conitos no solo son deliciosos, sino que también son visualmente atractivos, lo que los hace destacar en cualquier mesa dulce.

Ingredientes:

  • 200 g de manteca.
  • 150 g de chocolate semi amargo.
  • 250 g de azúcar rubio.
  • 3 huevos.
  • 1 cda. de esencia de vainilla.
  • 100 g de nueces picadas.
  • 150 g de harina 0000.
  • 30 g de cacao.
  • sal.
Para la cobertura se van a necesitar dos ingredientes más: 300 gramos de dulce de leche repostero y 250 gramos de chocolate semi amargo.

Paso a paso para hacer conos de brownies con dulce de leche

  1. Para la elaboración de un brownie clásico hay que mezclar los huevos, la esencia de vainilla y el azúcar rubio.
  2. En otro recipiente, mezlcar los ingredientes secos: harina, el polvo de hornear y el cacao.
  3. En paralelo, tomar una cacerola, colocar el chocolate amargo y la manteca y llevar a fuego bajo, hasta su fundición.
  4. En otro bol hay que colocar todos los ingredientes del brownie, añadirle unas nueces cortadas, para darle un sabor y una textura única.
  5. Llevar a un molde con papel manteca y luego a un horno precalentado a 200 °C por 30 minutos.
  6. Una vez frío, cortar en pequeñas porciones con un molde circular y rellenar con dulce de leche.
  7. Para obtener la forma tradicional de estos conitos es fundamental que el dulce tenga al menos 15 minutos de freezer y lo coloques con una manga.
  8. Solo queda sumergir los conitos de brownie y dulce de leche en chocolate semiamargo.
  9. Una vez secos, podrás disfrutar de este rico postre.
