Conitos de brownies y dulce de leche: rápidos y económicos para los días fríos

Se trata de una delicia de la repostería que no lleva tantos ingredientes y te resuelve el postre de grandes reuniones.

Esta receta de postre es súper rendidora y viene bien en cualquier momento.

Los conitos de brownie y dulce de leche son una delicia que combina la intensidad del chocolate y el espesor del dulce de leche, creando un postre irresistible. Estos pequeños bocados son ideales para cualquier ocasión, desde una reunión familiar hasta un evento especial.

La base de brownie proporciona una textura densa y rica en chocolate, que se complementa perfectamente con la capa de dulce de leche, cremoso y con un toque de caramelo. A su vez, su tamaño los hace perfectos para disfrutar en un solo bocado.

Estos conitos no solo son deliciosos, sino que también son visualmente atractivos, lo que los hace destacar en cualquier mesa dulce.

Ingredientes: 200 g de manteca.

150 g de chocolate semi amargo.

250 g de azúcar rubio.

3 huevos.

1 cda. de esencia de vainilla.

100 g de nueces picadas .

. 150 g de harina 0000 .

. 30 g de cacao .

sal. Para la cobertura se van a necesitar dos ingredientes más: 300 gramos de dulce de leche repostero y 250 gramos de chocolate semi amargo.