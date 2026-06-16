16 de junio de 2026 - 13:00

¿Conectar primero el cargador al enchufe o al celular? El orden correcto protege la batería

El orden puede reducir riesgos eléctricos menores, pero la vida útil de la batería depende sobre todo del calor, el cargador y los ciclos de carga.

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Por Andrés Aguilera

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La explicación es que el cargador puede estabilizar su salida antes de entregar energía al dispositivo. En cargadores modernos y certificados, el riesgo de un pico dañino es bajo, pero el orden ayuda a evitar que el teléfono sea el primer receptor de una irregularidad eléctrica.

Cuál es el orden más seguro al cargar

El orden recomendado para reducir riesgos es: primero conectar el adaptador al enchufe, después conectar el cable al celular. Al terminar, conviene hacer lo contrario: desconectar primero el teléfono y después retirar el cargador de la toma.

Esto no significa que una sola carga hecha al revés vaya a destruir la batería. En la práctica, lo más importante es usar un cargador confiable, evitar cables dañados y no cargar el equipo en lugares donde se acumule calor.

Lo que más desgasta la batería no es solo el orden

Google explica que la vida útil real de una batería depende de los patrones de uso, los ciclos de carga y otros factores. En Pixel, por ejemplo, la marca recomienda cargar en un lugar fresco y usar cargadores compatibles USB-C PD o PPS.

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Samsung también advierte que la carga o el uso continuo en temperaturas extremas puede acelerar el deterioro de la batería. Por eso, cargar el celular bajo la almohada, al sol o sobre una superficie que retiene calor puede ser más dañino que equivocarse una vez en el orden de conexión.

Qué hábitos sí protegen el celular

  • Usar cargador confiable: preferir marcas reconocidas o certificados compatibles.
  • Evitar cables dañados: si están pelados, doblados o flojos, conviene cambiarlos.
  • No tapar el teléfono: el calor acelera el desgaste de la batería.
  • No cargar en lugares húmedos: aumenta el riesgo eléctrico.
  • Activar carga optimizada: si el modelo la ofrece, ayuda a reducir desgaste.

Cuándo debería preocupar una carga

Si el cargador hace ruido, se calienta demasiado, genera chispazos, carga de manera intermitente o el celular muestra alertas de temperatura, hay que dejar de usarlo. Un accesorio barato o dañado puede ser un problema de seguridad, no solo de batería.

También conviene evitar adaptadores sin certificación o cables demasiado deteriorados. La carga rápida exige comunicación entre cargador, cable y teléfono; si una parte falla, el sistema puede calentarse o cargar de forma inestable.

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