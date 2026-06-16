¿Conectar primero el cargador al enchufe o al celular? El orden correcto protege la batería

La duda aparece todos los días: ¿conviene conectar primero el cargador al enchufe o el cable al celular? La recomendación más prudente, especialmente con cargadores rápidos o de calidad desconocida, es enchufar primero el adaptador a la pared y recién después conectar el celular .

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La explicación es que el cargador puede estabilizar su salida antes de entregar energía al dispositivo. En cargadores modernos y certificados, el riesgo de un pico dañino es bajo, pero el orden ayuda a evitar que el teléfono sea el primer receptor de una irregularidad eléctrica .

El orden recomendado para reducir riesgos es: primero conectar el adaptador al enchufe , después conectar el cable al celular. Al terminar, conviene hacer lo contrario: desconectar primero el teléfono y después retirar el cargador de la toma.

Esto no significa que una sola carga hecha al revés vaya a destruir la batería. En la práctica, lo más importante es usar un cargador confiable, evitar cables dañados y no cargar el equipo en lugares donde se acumule calor.

Google explica que la vida útil real de una batería depende de los patrones de uso , los ciclos de carga y otros factores. En Pixel, por ejemplo, la marca recomienda cargar en un lugar fresco y usar cargadores compatibles USB-C PD o PPS.

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Samsung también advierte que la carga o el uso continuo en temperaturas extremas puede acelerar el deterioro de la batería. Por eso, cargar el celular bajo la almohada, al sol o sobre una superficie que retiene calor puede ser más dañino que equivocarse una vez en el orden de conexión.

Qué hábitos sí protegen el celular

Usar cargador confiable: preferir marcas reconocidas o certificados compatibles.

preferir marcas reconocidas o certificados compatibles. Evitar cables dañados: si están pelados, doblados o flojos, conviene cambiarlos.

si están pelados, doblados o flojos, conviene cambiarlos. No tapar el teléfono: el calor acelera el desgaste de la batería.

el calor acelera el desgaste de la batería. No cargar en lugares húmedos: aumenta el riesgo eléctrico.

aumenta el riesgo eléctrico. Activar carga optimizada: si el modelo la ofrece, ayuda a reducir desgaste.

Cuándo debería preocupar una carga

Si el cargador hace ruido, se calienta demasiado, genera chispazos, carga de manera intermitente o el celular muestra alertas de temperatura, hay que dejar de usarlo. Un accesorio barato o dañado puede ser un problema de seguridad, no solo de batería.

También conviene evitar adaptadores sin certificación o cables demasiado deteriorados. La carga rápida exige comunicación entre cargador, cable y teléfono; si una parte falla, el sistema puede calentarse o cargar de forma inestable.