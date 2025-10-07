7 de octubre de 2025 - 10:25

Con un simple truco podés limpiar y darle brillo a la joyería de oro sin dañarla: cuál es el secreto

Con el paso del tiempo, las joyas de oro pierden su brillo natural debido al contacto con el aire, la humedad o productos como cremas y perfumes.

Este es el truco para limpiar la joyería de oro sin dañarla.&nbsp;

Este es el truco para limpiar la joyería de oro sin dañarla. 

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Con el paso del tiempo, las joyas de oro pierden su brillo natural debido al contacto con el aire, la humedad o productos como cremas y perfumes. Sin embargo, existen métodos caseros simples y seguros que te ayudarán a devolverles su resplandor original sin gastar dinero en productos especializados.

Leé además

Este truco casero para las plantas no daña el entorno pero si puede provocar daños en la piel si no se utilizan guantes al rociar el agua y el vinagre.

Agua oxigenada con vinagre: por qué se recomienda esta mezcla y para qué sirve

Por Lucas Vasquez
Lo sorprendente de este aparato es que no usa vapor, ni radiación como el microondas y prepara distintos alimentos a la vez.

Adiós microondas: el electrodoméstico que es tendencia por ahorrar energía y cocinar varios alimentos a la vez

Por Lucas Vasquez

El oro, aunque es un metal noble, puede acumular residuos y suciedad que opacan su superficie. Por eso, es importante realizar una limpieza periódica utilizando materiales suaves y evitando productos abrasivos que puedan dañarlo.

Oro
Este es el truco para limpiar la joyería de oro sin dañarla.

Este es el truco para limpiar la joyería de oro sin dañarla.

A la hora de limpiar tus joyas, lo ideal es optar por métodos naturales y delicados. Este tipo de limpieza no solo elimina la suciedad superficial, sino que también ayuda a mantener el color y la textura original del metal. Además, hacerlo en casa es una forma práctica y económica de conservar tus anillos, cadenas o pendientes como nuevos.

Cómo devolver el brillo a las joyas de oro

Los anillos de oro pueden recuperar su brillo con un procedimiento sencillo y efectivo y con materiales que seguramente tienes en tu casa. ¿Qué vas a necesitar?

  • Agua tibia.
  • Jabón de lavavajillas.
  • Un cepillo de dientes de cerdas suaves.
  • Un paño suave.
Oro
Este es el truco para limpiar la joyería de oro sin dañarla.

Este es el truco para limpiar la joyería de oro sin dañarla.

Para limpiar tus joyas de oro, comienza preparando una mezcla de agua tibia con unas gotas de jabón para vajilla en un recipiente. Coloca allí las piezas que desees limpiar y déjalas en remojo por unos minutos.

Después, utiliza un cepillo de dientes de cerdas suaves para frotar delicadamente cada joya, especialmente en las zonas donde se acumula más suciedad. Enjuagá con suficiente agua limpia y secá con un paño suave para evitar rayaduras. Con este sencillo método, tus joyas recuperarán su brillo natural y lucirán como nuevas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

No se necesitan productos químicos ni gastos adicionales. Es una forma sencilla de mantener el jardín verde.

Cómo eliminar las malas hierbas del jardín con 2 métodos simples

Por Redacción
El techo de la alacena es una de las zonas más olvidadas de la cocina. Pero con este truco podrás olvidar de limpiar para siempre.

Truco para no limpiar más: cómo eliminar el polvillo de la parte superior de la alacena

Por Redacción
Combatir arrugas. Fuente: Canva

El truco de la cuchara y las cremas Nivea para combatir arrugas sin gastar de más

Esta mezcla, además, ahuyenta diferentes insectos y no necesita de químicos agresivos que afectan la salud o el ambiente.

Elimine insectos como las chinches con una simple mezcla al rociar el colchón y las sábanas

Por Lucas Vasquez