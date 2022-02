Con un romántico video, Stefi Roitman celebra su primer mes de matrimonio con Ricky Montaner

Hace un mes, Argentina celebraba la unión de Stefi Roitman y Ricky Montaner. La pareja había anunciado desde hace meses su compromiso, aunque la boda erala gran frutilla del postre.

La influencer y el músico tuvieron una gran ceremonia que celebró su amor frente a sus seres más queridos. Y con un tierno y romántico video, Stefi celebró su primer mes junto al amor de su vida.

En el clip, con un cover de Here Comes The Sun de The Beatles de fondo, la influencer recopiló una serie de videos junto a su esposo. Comenzó con ellos caminando directo a su boda, tomados de la mano mientras ella lucía uno de sus vestidos de novia. La complicidad es el ingrediente principal.

Flashes de la boda, su sesión fotográfica juntos al atardecer, parte de su luna de miel mientras bailaban y disfrutaban de su compañía son algunos de los momentos que Stefi quiso retratar en este primer mes de unión.

“1mes”, escribió simplemente la joven, acompañando el mensaje con emojis de anillo, fuego, estrellas y rosas. La publicación rápidamente se llenó de comentarios celebrando aquel amor que comparten ambas celebridades.

La historia de amor de Stefi y Ricky

Roitman no sólo compartió el video en conjunto en su perfil y el de su esposo, sino que conmovió contando la historia de cómo ambos se conocieron y el romance llegó a sus vidas.

Stefi dio una pista de cómo comenzó su romance, dedicándole una foto a su esposo.

Fue mediante sus redes sociales que la actriz compartió los detalles detrás del amor que conmovió al país. “Todo empezó por un mensaje de Instagram”, se vio en una captura del mensaje que Stefi compartió en sus stories dejando en claro que el primer paso de este amor nació en las redes.

“Corrección: y acabas casada”, escribió Roitman con emojis riendo. “Feliz primer mes de casados RM de mi vida”, completó, etiquetando a su esposo en la publicación.