Stefi Roitman encendió las redes con una diminuta bikini taparrabo

En medio de su luna de miel con Ricky Montaner, Stefi Roitman compartió en su cuenta de Instagram un infartante video en el que luce una diminuta bikini taparrabo color violeta.

La prenda de dos piezas de este estilo, que es tendencia este verano, pertenece a la línea de trajes de baño de la propia actriz, llamada “My Happy”.

“El recuerdo que volvió. Una semana”, escribió Stefi en el posteo que realizó en la mencionada red social. La primera frase corresponde al nuevo hit de Mau y Ricky, “No puede ser”, cuya letra está dedicada a la joven argentina.

“Tuve una pesadilla en donde mi novia me había terminado. Me dolió. No me pude volver a dormir, le escribí una canción”, había contado Ricky Montaner al publicar un adelanto de la canción.