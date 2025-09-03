3 de septiembre de 2025 - 19:45

Con estos 2 ingredientes naturales podrás evitar que las flores se marchiten

Con una mezcla sencilla y económica podés alargar la vida de las flores frescas en casa. Estos 2 ingredientes ayudan a que no pierdan su color.

Esta combinación natural puede transformar por completo la experiencia de decorar el hogar con flores frescas.





Conservar flores en una maceta o en un ramo es un verdadero desafío. Con el paso de los días, los pétalos pierden firmeza y los tallos comienzan a debilitarse. Esa batalla provoca una sensación de que ya no hay nada que hacer para conservar su belleza natural. Sin embargo, 2 ingredientes simples pueden ayudar a que no se marchiten.

Lo positivo es que no hace falta gastar dinero para obtener un químico o un producto específico. Algunos expertos en jardinería demostraron que con solo dos ingredientes de uso cotidiano es posible extender la vida de las flores y hacer que luzcan radiantes por más tiempo.






La mezcla de azúcar y vinagre son un aporte de energía para las flores

Para aplicarlo, disolvé una cucharadita de azúcar y dos de vinagre blanco en un litro de agua fresca, cambiando la mezcla cada dos días para obtener mejores resultados. Las flores cortadas son las que más sufren y comienzan a marchitarse por la acumulación de bacterias en el agua y por la falta de nutrientes que el tallo ya no recibe.

  • Por eso, la mezcla de azúcar y vinagre es una combinación que ayuda a que no empeoren antes de tiempo.
  • El azúcar aporta energía para los tallos, porque imita la glucosa que normalmente absorberían de la planta. Este ingrediente las deja firmes por más tiempo.
  • En el caso del vinagre, reduce las bacterias que puede mantener el florero producto del agua. Eso evita que los tallos se pudran rápidamente.
  • Según explica la Sociedad Internacional de Ciencias Hortícolas, esta combinación casera mejora la durabilidad de las flores cortadas al mantener el equilibrio entre nutrición y control de microorganismos.





Existen algunos consejos prácticos para cuidar las flores en agua

Usar azúcar y vinagre para prolongar la vida de las flores no es una simple tradición popular.

  • Por eso, al añadir una pequeña cantidad de azúcar y vinagre al agua puede marcar la diferencia en la frescura, ya que alimenta los tallos y controla el crecimiento bacteriano.
  • Además de esta fórmula efectiva, aparecen otros cuidados prácticos, como cortar los tallos en diagonal para mejorar la absorción y retirar las hojas que quedan sumergidas en el agua para evitar la descomposición. O también mantener los ramos alejados de la luz solar directa o del calor excesivo.
  • Esos pasos simples, junto con la mezcla pueden conservar las rosas, lirios, tulipanes o claveles durante más de una semana.





Mantener las flores frescas y atractivas por más de una semana es posible. La combinación de azúcar y vinagre es una alternativa natural y eficaz para el cuidado saludable. Estos dos componentes actúan como un alimento y protector para las flores, permitiendo que conserven su vitalidad. Con cuidados básicos, muestra que la simpleza ayuda a extender la vida y el color del hogar.

