Con agosto llegaron los memes de Daniel Agostini como protagonista: qué dice el cantante sobre esto

Se terminó Julio. Llegó el octavo mes del año y las redes sociales se llenaron de imágenes de Daniel Agostini, dejando atrás a los memes de julio, con Julio Iglesias siendo el protagonista principal.

Con el cambio de mes, las redes sociales se volvieron a llenar de memes. Después de cuatro semanas en las que el cantante español fue el centro de atención, llegó el turno de Daniel Agostini. Un clásico para recibir y transitar de manera divertida el octavo mes del año.

El cantante no está muy contento con los memes sobre él

El cantante no está muy contento con los memes sobre él

El cantante no está muy contento con los memes sobre él

Si bien entre la noche del domingo y las primeras horas del lunes los memes fueron compartidos (todavía hay algunos nostálgicos que siguen despidiendo al madrileño), lo cierto es que el exlíder de Sombras ya debutó con una catarata de chistes e imágenes que no paran de cosechar likes y retuits.

La reacción de Daniel Agostini ante el uso de su persona para memes

A diferencia de Julio Iglesias -quien confesó divertirse al ver su rostro en distintas variantes y momentos del mes- el compositor de La Ventanita no opina lo mismo. Suele mostrarse un poco incómodo ante la exposición de estos días.

El cantante no está muy contento con los memes sobre él

El cantante no está muy contento con los memes sobre él

El cantante no está muy contento con los memes sobre él

De hecho, antes de que comience agosto comenzó a circular un video realizado por el propio entorno del cantante de 50 años que demuestra lo poco que le gustan este tipo de bromas.

Mientras la cámara enfoca al cantante comiendo un plato de fideos, se escucha una voz de fondo: la del ex futbolista José Chatruc, preguntar: “¿Quién viene cuando se va Julio? Agostini”, responde el resto de los comensales.

Ante la cargada, el ex de Nazarena Vélez no emite comentarios, pero sí un contundente gesto a cámara que habla por sí solo: con su dedo del medio en lo más alto, dio a entender que no le causa humor.