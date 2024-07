Los mejores memes tras el oro de “Maligno” Torres en los Juegos Olímpicos París 2024

El argentino José “Maligno” Torres ganó este miércoles la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, en BMX freestyle. Con un puntaje de 94,82, Torres pudo subir al primer lugar del podio, seguido del británico Kieran Reilly y el francés Anthony Jeanjean.

Se trata de la primera medalla para la delegación argentina en estos Juegos Olímpicos por lo que el triunfo del joven generó euforia en los fanáticos argentinos.

Esta alegría se volcó a las redes sociales y poco a poco se fueron llenando de memes en relación con el triunfo logrado. Con humor, los usuarios le declararon su amor a “Maligno”, pese a que muchos recién lo conocieron esta mañana.

Debut y triunfo

En su debut olímpico, el “Maligno” Torres rompió con todos los pronósticos, ya que no asomaba entre los favoritos para el oro e incluso el podio. El ciclista recibió un puntaje de 94.82 por parte del jurado en su primera salida de la final en el parque urbano de La Concordia, que resultó invencible para sus rivales.

“Buscamos saltar de una rampa a la otra, transferencias. Acá no lo estaban haciendo muchos. Me ayudó a sumar mucho. Traté de buscar la prolijidad, perfección, la limpieza en los trucos. Al final terminé con algún truco medio fuerte, más el uso completo del parque, los jueces lo valoraron y me dieron el mejor puntaje”, describió su rutina.

Superó a Reilly (93.91) y Jean ( 93.76), plata y bronce, respectivamente. Torres nació en Bolivia y creció en Córdoba, informó la agencia internacional AP.

Le dicen “Maligno” porque “me gusta hacer maldades todo el tiempo”. Torres se entrena en el parque que lleva su nombre, justo detrás del estadio de fútbol Mario Alberto Kempes, campeón del mundo con Argentina en 1978.

“Lograr una medalla para Argentina en este momento que no estamos (ganando medallas) y venimos con muchos atletas muy buenos, que vienen trabajando increíble. Hoy, los representamos a todos ellos y a toda la gente que se merece esta medalla”, cerró Torres.