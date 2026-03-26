Cómo limpiar la bañera para que luzca como nueva en tan solo 15 minutos

Antes de refregar, es vital identificar si tu bañera es de acrílico o hierro fundido, ya que productos como el vinagre o la lavandina pueden causar daños permanentes.

Mantener la bañera impecable es fundamental para una buena experiencia de higiene y para evitar la acumulación de moho y sarro. Sin embargo, muchas personas cometen el error de usar químicos agresivos que terminan rayando o manchando el material. Conocer los productos adecuados según el tipo de superficie es el primer paso para una limpieza exitosa y dejarla como nueva.

Una limpieza efectiva comienza con la frecuencia de mantenimiento. Según la experta Sara San Angelo, lo ideal es limpiar la bañera al menos una vez por semana si se usa a diario, o simplemente enjuagarla si es un baño de visitas poco frecuentado. Este hábito previene que los restos de jabón y el agua dura se adhieran a la superficie, facilitando enormemente el mantenimiento posterior.

image Identificá el material antes de aplicar cualquier químico Es un error común pensar que la lavandina o el vinagre sirven para todo tipo de superficies. En bañeras de hierro fundido con revestimiento de porcelana, el vinagre blanco, la lavandina y el amoníaco están prohibidos porque dañan el acabado. Por el contrario, en modelos de acrílico o fibra de vidrio, se debe evitar el uso de diluyentes de pintura, acetona y limpiadores abrasivos que puedan rayar el material.

Para las bañeras de hierro fundido, el producto recomendado es el polvo Bar Keepers Friend. El proceso consiste en humedecer la superficie, espolvorear el limpiador y frotar con una esponja hasta formar una pasta. Luego de dejarla actuar por 15 minutos, se debe enjuagar profundamente para eliminar cualquier residuo. Otra opción efectiva es la esponja de tipo borrador mágico, que ayuda a remover acumulaciones pesadas de jabón.

image Métodos seguros para eliminar manchas difíciles en la bañera Si tu bañera es de acrílico o fibra de vidrio, la solución ganadora es una mezcla de una parte de vinagre por dos de agua. Se rocía generosamente, se deja reposar 15 minutos y se refriega con una esponja suave. Para manchas rebeldes en acrílico, San Angelo sugiere una pasta de bicarbonato de sodio y agua, dejándola actuar una hora; sin embargo, advierte que no debe usarse bicarbonato en fibra de vidrio porque podría rayarla.

Para mantener el brillo por más tiempo, se recomienda secar la bañera después de cada uso y mantener el extractor encendido para mejorar la circulación del aire, lo cual evita el crecimiento de moho y hongos. También es útil tener a mano un pulverizador con la mezcla de vinagre para hacer retoques rápidos dos o tres veces por semana. Eliminar objetos pesados de los bordes también ayuda a prevenir grietas que luego se convierten en manchas difíciles.