Cómo lavar los jeans para que duren más: los errores comunes y los cuidados clave según expertos

Los jeans son una de las prendas más usadas en cualquier placard por su comodidad, versatilidad y resistencia, pero su durabilidad depende en gran parte de los cuidados a lo largo del tiempo, una tarea cotidiana que muchas personas realizan de forma automática sin tener en cuenta que ciertos hábitos pueden acelerar su desgaste.

El truco con una esponja vieja que mejora la limpieza de toda la cocina

Hielo sobre la alfombra: por qué puede ser el método de limpieza definitivo en casa

Uno de los errores más frecuentes es tratar a los jeans como cualquier otra prenda.

Cómo una limpieza correcta de los jeans en el hogar

- El uso de agua caliente, detergentes agresivos o suavizantes genera un impacto directo sobre las fibras, debilitándolas y provocando que el color se apague o se pierda la forma original.

- Prácticas habituales como lavar los jeans sin abrochar botones o cierres , lo que favorece que se estiren, se enganchen o se deformen dentro del tambor de la lavadora. Con el paso del tiempo, estos descuidos reducen notablemente la vida útil de la prenda.

Para evitar estos problemas, los expertos coinciden en una serie de pasos simples pero efectivos que permiten conservar los jeans por más tiempo sin necesidad de productos costosos ni rutinas complicadas.

Esta mezcla natural permite que los jeans conserven su calidad original durante un largo tiempo.

- El primer punto fundamental es usar agua fría. El calor acelera la pérdida de color y debilita las fibras del denim, por lo que elegir un ciclo de lavado con agua fría ayuda a mantener la tonalidad original y la estructura del tejido.

- Otro aspecto clave es evitar por completo el suavizante. Estos productos recubren las fibras y, si no se eliminan por completo en el enjuague, pueden atrapar suciedad y malos olores. Además, alteran la textura natural del tejido, volviéndolo más rígido o, por el contrario, demasiado blando y sin forma.

truco para mantener los jeans Esta mezcla natural permite que los jeans conserven su calidad original durante un largo tiempo. WEB

Qué hacer si lo pones en el lavarropas

Antes de colocar los jeans en el lavarropas, es imprescindible abrochar todos los botones y subir los cierres. Esto evita que la prenda se deforme, se estire o se enganche con otras telas durante el lavado.

- También se recomienda dar vuelta los jeans, lo que protege la parte externa y reduce el desgaste visible.

- El tipo de jabón también influye de manera directa. Los especialistas aconsejan utilizar jabones suaves, sin fragancias intensas ni aditivos agresivos, ya que estos componentes pueden dañar el color y acelerar el desgaste del tejido con el uso repetido. Un detergente neutro es suficiente para limpiar sin comprometer la calidad del denim.

Reciclaje El reciclaje creativo convierte jeans rotos en soluciones prácticas para el hogar.

El secado

En cuanto al secado, existen dos opciones recomendadas.

- Se pueden colocar los jeans en la secadora junto con las esferas de lavado para acelerar el proceso, siempre en un programa suave.

- Si se opta por el secado tradicional, lo ideal es colgarlos del revés en un espacio ventilado y sin exposición directa al sol, ya que la radiación contribuye al desteñido.