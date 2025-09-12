Los jeans ya fueron: este pantalón lo reemplaza y estará en tendencia esta primavera-verano 2025

Esta primavera-verano el jean no será el gran protagonista, sino que le cede su lugar al palazzo , el comodín perfecto para los meses de calor . Su corte ancho y fluido aporta comodidad y movimiento, ideal para soportar las altas temperaturas sin sentirte ajustada como pasa con un jean.

Pero no cualquier palazzo, sino el de color blanco que refuerza esa sensación de frescura y elegancia. A diferencia de los tonos oscuros, que absorben el calor, el blanco refleja la luz y aporta un aire luminoso a cualquier look.

Pero más allá de lo práctico, lo que marca tendencia es su versatilidad: un palazzo blanco puede ser protagonista tanto en la oficina como en un after office , en la playa con un top de lino o en un evento más formal con una blusa de seda.

Y claro, no hay que olvidarse de lo que logra a nivel visual: estiliza la figura, alarga las piernas y aporta una silueta elegante sin esfuerzo.

El palazzo viene con una ventaja que lo diferencia del jean que es la comodidad absoluta. Su silueta ancha, suelta y fluida lo hace ideal para los días de calor . Mientras que el jean puede resultar pesado , rígido y caluroso , el palazzo se siente fresco, liviano y con un movimiento que estiliza cualquier figura.

palazzo blanco verano primavera (1)

El color blanco es otro punto a favor. Refleja la luz, transmite frescura y tiene ese aire sofisticado que lo convierte en un aliado tanto para el día como para la noche. Además, es un tono que potencia el bronceado y aporta luminosidad a todo el look, algo que siempre buscamos en verano.

A nivel visual, el palazzo tiene un efecto mágico porque alarga las piernas y afina la silueta, logrando que muchas se animen a usarlo como alternativa a los jeans ajustados o rectos que dominaban las temporadas anteriores.

Un guiño a la moda internacional

Este reemplazo no es casualidad. En las últimas fashion weeks de Europa y Estados Unidos, el palazzo blanco apareció como protagonista de múltiples colecciones.

Marcas de lujo lo combinaron con blazers oversize, tops minimalistas o camisas de lino, marcando el pulso de lo que hoy vemos replicado en tiendas más accesibles y en plataformas como TikTok, donde los videos con “white palazzo inspo” suman millones de vistas.

palazzo blanco verano primavera (5)

Aunque el blanco sea la estrella, también se ven versiones en tonos neutros como manteca, arena o gris claro, que cumplen el mismo rol de frescura y sofisticación. En cuanto a los materiales, el lino y el algodón liviano son los favoritos del verano, pero también hay opciones en telas satinadas para looks de noche.

Cómo llevarlo: ideas de looks

Lo mejor de este pantalón es que no se limita a un único estilo. El palazzo blanco puede ser protagonista en looks relajados, urbanos o hasta sofisticados.