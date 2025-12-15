15 de diciembre de 2025 - 09:38

Cómo lavar correctamente las bikinis: así se mantienen limpias y cómodas

Limpieza. Un método simple para lavar bikinis sin dañar la tela y conservar color, elasticidad y comodidad.

Cómo lavar correctamente las bikinis así se mantienen limpias y cómodas (2)
Por Andrés Aguilera

Las bikinis están en contacto constante con agua salada, cloro, protector solar y arena, lo que puede arruinar la tela y generar malos olores. Si no se lavan bien, pierden elasticidad, color y comodidad. Con una rutina simple, podés mantenerlas limpias, suaves y como nuevas durante toda la temporada.

Leé además

El Feng Shui indica que rincón de la casa es el mejor para colocar este tazón de arroz.

Dónde poner un tazón con arroz para atraer riqueza, según el Feng Shui

Por Alejo Zanabria
Es una idea práctica, simple y entretenida que recicla elementos olvidados en casa.

Con retazos de goma eva olvidados en casa, podés crear el juego de moda más divertido para la pileta

Por Redacción

Dentro de las técnicas de limpieza del hogar más recomendadas, este método ayuda a prolongar la vida útil de las prendas de baño.

1. Enjuague inmediato después de usarlas

Cómo lavar correctamente las bikinis así se mantienen limpias y cómodas (1)

Apenas llegás a casa, enjuagá la bikini con agua fría para eliminar restos de sal, cloro y protector solar. Este paso evita que los residuos se adhieran a las fibras y provoquen manchas o rigidez. Nunca la dejes húmeda dentro de una bolsa por varias horas.

2. Lavado suave a mano, la mejor opción

Llená un balde con agua fría y agregá unas gotas de jabón neutro o para ropa delicada. Sumergí la bikini y masajeá suavemente la tela, sin retorcer ni frotar con fuerza. Evitá el lavarropas: el centrifugado puede aflojar el elástico y deformar la prenda.

3. Cómo secarlas para que no pierdan forma

Cómo lavar correctamente las bikinis así se mantienen limpias y cómodas (3)

Escurrí el exceso de agua presionando la bikini entre dos toallas limpias. Dejala secar a la sombra, sobre una superficie plana o colgada en un lugar ventilado. El sol directo puede desteñir los colores y endurecer la tela.

4. Errores comunes que arruinan las bikinis

No uses lavandina, suavizante ni agua caliente, ya que deterioran las fibras. Tampoco es recomendable plancharlas ni secarlas con calor artificial. Estos errores acortan notablemente la vida útil de la prenda y afectan su comodidad.

Consejo final

Lavá tus bikinis después de cada uso, incluso si solo estuviste un rato en la pileta o el mar. Con estos cuidados simples, se mantienen limpias, cómodas y con buen ajuste, listas para acompañarte todo el verano sin perder calidad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

segun la psicologia, acomodar la almohada varias veces antes de dormir es propio de este tipo de personas

Según la psicología, acomodar la almohada varias veces antes de dormir es propio de este tipo de personas

Por Andrés Aguilera
Reciclaje creativo: un truco simple transforma frascos de café y ordena el hogar.

No los tires: 3 usos inesperados para los frascos de café que ahora son tendencia

Por Ignacio Alvarado
mascotas: 5 razas de perros pequenos ideales para departamentos, segun veterinarios

Mascotas: 5 razas de perros pequeños ideales para departamentos, según veterinarios

Por Andrés Aguilera
Jardín, jardinería y plantas se unen en la aliada natural contra mosquitos

Esta planta repele mosquitos de forma natural y resiste el calor extremo del verano

Por Ignacio Alvarado